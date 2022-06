AKTOR terkenal asal Korea Selatan, Kim Soo Hyun, dikenal dengan kepiawaiannya dalam berakting. Wajahnya yang tampan dan bakat beraktingnya yang luar biasa, bahkan membuat beberapa serial yang dibintanginya viral hingga ke Indonesia.

Beberapa judul serial yang sempat ia bintangi dan tenar di Indonesia yakni My Love From The Star hingga It's Okay To Be Okay. Bahkan berkat kemampuan aktingnya, ia sempat memenangkan Daesang atau grand prize dalam Asia Artist Awards ke-5, usai melalui wajib militer selama 2 tahun.

Dalam sebuah ajang penghargaan, Kim Soo Hyun sempat berjanji pada penggemar untuk menjadi aktor yang baik. “Aku berjanji pada kalian semua, dalam sepuluh tahun, kalian akan melihatku sebagai aktor yang baik,” tuturnya kala itu.

Hal tersebut bahkan mampu dibuktikan olehnya tahun ini. Pasalnya dirinya didapuk sebagai salah satu aktor terbaik Korea Selatan di 2022.

Prestasi yang dimiliki oleh Kim Soo Hyun membuat dirinya ditunjuk sebagai Brand Ambassador dari Y.O.U Beauty pertanggal 1 Juni 2022 kemarin. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, salah satunya lantaran mereka yakin bahwa Kim Soo Hyun mampu untuk menginspirasi publik menjadi lebih baik dan percaya diri.

"Menjadi aktor yang sukses tergantung pada berapa lama upaya yang dikerahkan. Hal ini sesuai dengan filosofi Y.O.U Beauty yakni, Long-lasting Beauty dimana kami bertekad untuk memberikan kecantikan dan kesehatan kulit yang bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lebih lama," kata Ayu Anastasya, Brand Director Y.O.U Beauty.

"Kami percaya Kim Soo Hyun dapat menginspirasi publik untuk mengejar impian mereka dan percaya diri," tandasnya.

(van)