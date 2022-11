JAKARTA - Acara Japanese Film Festival 2022 akhirnya resmi dibuka. Pembukaan acara ini berlangsung di CGV, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis 3 November 2022.

Acara pembukaan ini begitu meriah dan disambut antusias para penikmat film dan budaya Jepang di Tanah Air. Nampak ratusan orang hadir untuk merasakan serunya opening ceremony acara yang digelar General The Japan Foundation itu.

Dalam acara ini, Direktur General The Japan Foundation, Jakarta Takahashi Yuichi juga hadir dan memberikan sambutan. Ia mengaku sangat bahagia acara yang digelar sejak tahun 2016 itu bisa kembali dilaksanakan pasca pandemi Covid-19.

“Saya gembira karena bisa bertemu dengan para penggemar film Jepang dalam rangka JFF 2022,” ungkap Takahashi di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis 3 November 2022.

Acara pembukaan JFF 2022 ini juga turut dihadiri Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji. Ia mengaku ikut senang dan berharap masyarakat Indonesia bisa menikmati acara JFF tahun ini.

Sementara itu, JFF 2022 akan hadir di 3 kota yakni Jakarta, Makassar dan Bandung. Nantinya akan menghadirkan 14 film dari berbagai genre, seperti drama, komedi, keluarga hingga thriller. Tak cuma menonton, acara ini juga akan dipenuhi dengan sejumlah kegiatan menarik.

Berikut kegiatan yang akan ada di JFF 2022 yang bisa kamu lakukan selama tanggal 3-6 November 2022 di CGV Grand Indonesia Jakarta.

1. Nonton Film

Kamu bisa menyaksikan deretan film Jepang yang akan hadir di JFF 2022. Total ada 14 film yang bisa kamu tonton dari berbagai genre. Beberapa di antaranya bertajuk, Inu-Oh, Lesson in Murder, Step dan And So The Butan is Passed.

2. Ayo Ngobrol Bahasa Jepang

Selanjutnya ada kegiatan Ayo Ngobrol Bahasa Jepang. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih percakapan bahasa Jepang bersama penutur asli.

3. Movie Review Challenge Selanjutnya ada Movie Review Challenge. Kamu akan diajak membuat review film JFF sambil belajar bahasa Jepang. Kegiatan itu juga bisa membuat kamu mendapatkan official merchandise dari JFF 2022. 4. Movee Yukata Selanjutnya ada Movee Yukata. Di mana kamu bisa mencoba kegiatan seru yakni menonton film sembari memakai pakaian khas Jepang. 5. Belajar Bahasa Jepang Satu lagi ialah Belajar Bahasa Jepang. Kamu akan diajak berkenalan langsung dengan tim General Japan Foundation. Kamu juga bisa memulai belajar bahasa Jepang dengan ahlinya.