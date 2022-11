JAKARTA - Sekuel film Avatar 2: The Way of Water sukses menarik perhatian penonton di seluruh dunia. Sekuel dari film yang rilis pada tahun 2009 berhasil mengundang rasa penasaran netizen setelah menunggu selama 13 tahun.

Terlebih, trailer terbaru Avatar 2 juga resmi dirilis rumah produksi, 20th Century Studios. Banyak warganet kagum dengan keindahan negeri Pandora yang dihadirkan di trailer film tersebut.

Namun, di tengah euforia film ini, sang sutradara James Cameron pun tak berharap banyak dengan sekuel Avatar 2. Dilansir Screen Rant, Cameron sempat mengaku ragu film ini bisa melampaui kesuksesan film pertamanya di tahun 2009.

Sebelumnya, film Avatar (2009) berhasil meraup banyak penghargaan dan disebut sebagai film terlaris sepanjang masa. Avatar mendapatkan pendapatan USD2,8 miliar. Kesuksesan film ini bahkan mengalahkan dua box office ternama dunia, yakni Avangers: End Game dan Star Wars.

Namun, Cameron justru pesimis untuk sekuel kedua film Avatar ini khususnya secara finansial. Menurut Variety, Avatar 2 diperkirakan meraup hanya meraup 650 juta Dolar AS untuk penayangan di dalam negeri. Hal itu lebih sedikit 16% dari penayangan domestik asli Avatar, yang meraup 773 juta Dolar AS.

Tak hanya itu, Avatar 2 juga dianggap lemah dari sisi alur cerita. Meski memiliki visual yang menarik untuk ditonton, karakter yang menghuni negeri Pandora dianggap kurang membekas di hati penonton.

Tetap Diprediksi Akan Sukses

Meski diramal tak akan mengungguli film pertamanya, Avatar 2 tetap diprediksi akan sukses di pasaran. Apalagi, trailer film tersebut memamerkan teknologi CGI yang luar biasa.

Diprediksi film Avatar 2 tetap akan meraih kesuksesan secara finansial meski diramalkan tidak melampaui film pertamanya.

Terlebih film ini dikabarkan akan mencapai bagian ke-5 yang akan rilis 2028 mendatang. Diprediksi penonton akan penasaran dan kembali mengikuti cerita para penduduk negeri Pandora. Avatar 2: The Way of Water mulai digarap pada tahun 2017 oleh sutradara, James Cameron. Ia membutuhkan waktu selama 13 tahun untuk merilis film ini, lantaran ia ingin menunggu teknologi CGI yang lebih canggih untuk sekuel film tersebut. Avatar 2: The Way of Water akan dirilis pada 16 Desember 2022.