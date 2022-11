JAKARTA - Dikenal sebagai presenter yang hits di kalangan anak muda, Boy William juga terkenal sebagai konten kreator untuk YouTube Channel BW. Video-videonya yang kerap menduduki trending YouTube membuatnya semakin semangat membuat segmen-segmen seru seperti “Nebeng Bareng Boy”, “ 5 Menit Aja”, “Di Balik Pintu” dan yang sedang trend saat ini adalah “UNBW” atau “Ujian Nasional Boy William”.

Pada video yang diunggah tanggal 30 Oktober 2022, Boy William menayangkan UNBW Horror Edition yang dibuat untuk ikut memeriahkan Halloween. UNBW Horror Edition mengharuskan setiap pesertanya untuk berkeliling sebuah area yang diberi nama Game House.

Area tersebut memiliki kisah horornya tersendiri, dan melalui sambungan HT, Boy akan memberikan beberapa perintah untuk diikuti oleh peserta sebelum waktunya habis. Boy juga telah menempatkan beberapa pemeran hantu di dalam area seperti kuntilanak, pocong, dan lainnya untuk menakut-nakuti peserta.

Bagi yang belum berhasil menjalankan seluruh perintah namun sudah kehabisan waktu, maka seluruh lampu akan padam dan peserta akan terkunci di dalam Game House. Boy juga akan memantau pergerakan peserta ditemani oleh seorang Game Master yang akan mengarahkan pemeran hantu untuk menakuti peserta.

Kali ini, Boy mengundang seorang konten kreator bertemakan horor, Nessie Judge, untuk menjadi peserta. Dengan cerita horor area game houses berupa seorang ibu hamil yang meninggal karena disiksa oleh suami. Ditengarai, arwah si ibu dan si bayi masih bergentayangan di area game house, dan Nessie diharuskan untuk menemukan sang bayi dan membawanya kembali ke arwah sang ibu (kuntilanak).

Saat game dimulai, Nessie sama sekali tidak terlihat ketakutan. Bahkan saat ia dikejutkan oleh sesosok hantu, ia pun hanya sedikit terkejut namun tetap melanjutkan setiap perintah dari Boy dengan sangat santai.

Tak lama, Nessie pun berhasil menemukan sosok bayi yang diikat dengan kain kafan di dalam keranjang bayi. Setelah menggendongnya, ia kemudian langsung berlari mencari arwah sang ibu.

Begitu banyak gangguan dari pemeran-pemeran hantu yang disiapkan oleh Boy, namun Nessie tak sedikit pun ketakutan hingga akhirnya ia berhasil membawa bayi tersebut ke hadapan arwah sang ibu.

“Tapi jujur you're freaking good. I wonder why elu adalah konten kreator horor yang sukses. You’re really really good. Good job,” ujar Boy kepada Nessie.

Buat yang penasaran dengan video UNBW Horror Edition bareng Nessie Judge, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel BW.!