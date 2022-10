JAKARTA - Caitlin Halderman dan Jefri Nichol tengah mendapatkan perhatian publik. Keduanya menjadi buah bibir karena mengunggah foto mesra di akun Instagram miliknya.

Caitlin dan Nichol berfoto mesra Sincerelydengan menggunakan kostum Mr and Mrs Smith. “Dear, day two. Sincerely Mr and Mrs. Smith,” tulis Caitlin di akun Instagram-nya, Minggu 30 Oktober 2022.

Dalam potret itu, Caitlin dan Nichol tampak memakai kostum bak Angelina Jolie dan Brad Pitt di film Mr. and Mrs. Smith. Momen itu mereka lakukan dalam rangka merayakan malam Halloween.

BACA JUGA:Caitlin Halderman Ungkap Kesulitan Jadi Orang Buta saat Main Film Ivanna

Nampak keduanya serasi memakai setelan serba hitam. Mereka juga kompak memegang properti pistol demi menambah kesan realistis di kostum mereka.

Tak sampai di situ, pose mesra Caitlin dan Nichol pun menjadi sorotan. Terlihat Caitlin begitu dalam menatap Nichol yang merangkulnya.

Sontak, potret kebersamaan Caitlin Halderman dan Jefri Nichol ini membuat gempar netizen. Banyak pula yang merasa keduanya cocok sehingga didoakan berjodoh.

“Jadi aja gak sih,” kata akun @syn*****.

“Semoga ini beneran real,” sambung akun @der******.

Sebelumnya, Caitlin Halderman dan Jefri Nichol sempat beradu akting lewat film Surat Cinta untuk Starla. Film itu cukup ramai dipasaran usai rilis pada tahun 2018. Keduanya dipasangkan sebagai kekasih hingga menjalin kemistri yang melekat. Tak heran jika banyak warganet menduga Caitlin dan Nichol terlibat cinta lokasi.