JAKARTA - Baca buku sambil dengerin lagu mungkin itu adalah hal yang biasa, tapi kalau dengerin lagu dan ada book soundtracknya memangnya ada?

Tentu saja ada, salah satunya adalah novel karya jero dan band AKSARANATA.

Buku yang ia angkat dari kisah nyata seorang narasumber jero dimana pada cerita sebelumnya ia sempat membagikannya di akun twitternya @jeropoint pada tahun 2022 dan mendapatkan 6 juta penayangan hingga disukai ribuan pengguna twitter. Karena dengan banyaknya kisah nyata yang dia ceritakan di setiap podcast, maka terbitlah buku berjudul “Diambang Kematian” yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka ini mengeluarkan format buku dengan ada album didalamnya.

Novel Di Ambang Kematian terbitan Penerbit Bentang Pustaka akan rilis secara resmi di toko buku nasional pada tanggal 7 November 2022. Menuju perilisannya, Jero dan Penerbit Bentang Pustaka membuka pre order yang sudah dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2022 dan yang mengejutkan adalah pre oder yang dilakukan sold out hanya dalam waktu 7 jam saja, wah ternyata Novel ini sangat dinantikan ya oleh penggemar horor.

Album buku yang satu ini merupakan terobosan terbaru dari AKSARANATA dengan Jero, yang mana ia menghadirkan QRcode yang dapat di scan buat dengerin cerita di novel tersebut. Dengan adanya buku ini maka lahirlah 8 karya musik yang terdiri dari 5 lagu dan 3 judul instrumental.

Banyak sekali lika-liku dalam pembuatan album buku tersebut. Novel yang terdiri dari 33 bab dari 502 halaman tersebut itu banyak diminati oleh publik. Proses yang cukup panjang tidak membuat Jero lelah, ia semakin yakin untuk membagikan cerita tersebut dalam bentuk buku.

Dalam novel ini banyak sekali pesan-pesan dari narasumber yang ia sisipkan. Kehadiran buku ini bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi ia ingin menghadirkan suasana yang berbeda dari novel ini bahwa ia ingin pembaca ikut merasakan situasi di dalam buku tersebut.

Novel ini memiliki perjalanannya sendiri di setiap bab begitupun dengan lagu yang dibuatnya. Salah satu lagu yang berjudul nadia yang dibuat sekitar hampir 1 bulan itu memiliki cerita tersendiri bagi Jero dan teman-temannya.

Hambatan yang terjadi itu berupa sebuah insiden yang dialami oleh salah satu grup AKSARANATA yang bernama Arie, di mana ia mengalami kecelakaan yang mengharuskannya untuk dirawat dengan segera. Untuk soundtrack lagu pada buku ini dapat kamu dengarkan dengan bebas dengan scan QRcode yang ada di dalam novel yang terhubung dengan Podcast Semedi Jero yang ada di Roov. Novel Di Ambang Kematian berhasil menyatukan indra penglihatan dan indra pendengaran dalam satu elemen ‘Theater Of Mind’ yang mengajak para penikmat karya horor untuk uji nyali dalam imaji sendiri. Nah, penasaran kan dengan buku Diambang Kematian, yuk segera nantikan peluncuran buku tersebut di toko buku terdekat kamu ya, tapi sebelum membaca novelnya, dengarkan dulu kisah mistis yang dialami oleh Jero dan para personil AKSARANATA di Podcast Musikaligus. Kamu juga bisa mendownload aplikasinya di Google Playstore dan App Store sekarang juga !