JAKARTA - Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) kembali digelar di 2022. Puncak IMAA 2022 diselenggarakan pada 15 November 2022 dan disiarkan langsung oleh RCTI dari salah satu studio termegah dan tercanggih di Asia, Studio RCTI+, yang bertempat di kawasan MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, pada jam 21.15 WIB.

IMAA 2022 merupakan ajang ke-16 kali. Sesuai dengan misi dan visinya, IMAA ajang apresiasi kepada seluruh aktor, aktris serta juga film terfavorit pilihan masyarakat Indonesia yang rilis sejak 01 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI menyatakan Indonesian Movie Actors Awards merupakan bentuk konsistensi RCTI dalam mendukung setiap program yang mempersembahkan apresiasi kepada industri yang berbasis kreatif dan hiburan.

“Indonesian Movie Actors Awards, adalah bentuk apresiasi kepada insan perfilman Indonesia atas ide kreatif serta kerja keras dalam menghadirkan film-film yang dapat dinikmati dan menghibur masyarakat. Harapan kami, Indonesian Movie Actors Awards dapat memotivasi para insan industri perfilman Tanah Air, untuk terus berkarya dan mempersembahkan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Dini Putri.

IMAA 2022 merupakan satu-satunya ajang apresiasi yang berfokus pada penghargaan khusus kepada aktor serta aktris, dan bukan pada sisi teknik. IMAA 2022 menyadari bahwa akting seorang aktor atau aktris menjadi ujung tombak dari kesuksesan sebuah film, yang akhirnya diapresiasi oleh masyarakat atau penonton dan para penikmat film Nasional. IMAA 2022 akan dinilai oleh juri-juri yang terdiri dari para profesional yang berhubungan langsung dengan industri film dari beragam latar belakang.

Nominasi dari masing-masing kategori di IMAA 2022 telah ditentukan melalui seleksi yang sangat ketat serta dapat dipertanggungjawabkan oleh dewan juri. Dimana pada IMAA 2022 terdapat lima juri yang memiliki banyak pengalaman serta pengetahuan luas mengenai perfilman Tanah Air. Kelima juri tersebut adalah, Lukman Sardi (Aktor & Ketua Dewan Juri IMAA 2022), (Aktor & Produser), Robert Ronny (Produser), Ario Bayu (Aktor), Guntur Soeharjanto (Sutradara).

Dalam IMAA 2022 terdapat 8 Kategori Terbaik yang mana, pemenangnya akan terpilih berdasarkan penilaian dewan juri, dan 7 Kategori Terfavorit yang pemenangnya bakal ditentukan berdasarkan voting masyarakat melalui aplikasi RCTI+ serta media sosial yang dibuka sejak 26 Oktober 2022 hingga 14 November 2022 (pukul 23.59 WIB). Di samping itu, akan ada juga Kategori Spesial berupa Lifetime Achievement yang dipilih berdasarkan penilaian Juri.

"Sesuai dengan namanya, Indonesian Movie Actors Awards, maka penilaian kami (juri) tentunya fokus pada sisi peran para aktor maupun aktris. Karena menurut kami, aktor dan aktris memiliki peran yang juga penting bagi kelangsungan industri film khususnya perfilman Nasional. Namun pastinya bagi kami, aktor serta aktris tersebut tidak harus yang memiliki latar belakang seni peran, tetapi kami juga menilai aktor dan aktris yang berproses, namun bagus dan layak dinominasikan," ucap Lukman Sardi.

Marcella Zalianty juga menambahkan “berbicara tentang kriteria IMA Awards dari tahun ke tahun kita punya best line penilaian yang memang mengutamakan pada aktingnya, pada sinematografinya itu memang sudah memiliki standarisasi. Dari mulai konsistensi, tingkat kesulitan film tersebut, bagaimana karakter tersebut memerankan serta mendalami perannya, menghidupkan universe yang akan dia perankan dan bagaimana juga interaksi dengan aktor aktor lain.”

Beberapa perwakilan nominee juga ikut memberikan pendapatnya yaitu Prilly Latuconsina “Yang pasti seneng banget dan terimakasih untuk Indonesian Movie Actors Awards untuk apresiasinya. Mengingat shootingnya waktu itu prosesnya sangat sulit ya karena masih situasi pandemi, jadi perjuangan proses syutingnya bener-bener sulit juga pada waktu itu, pas tau masuk nominasi IMAA dan diberikan apresiasi yang pasti seneng banget dan ini akan menjadi motivasi untuk aku bisa terus membangun chemistry dengan siapapun lawan main aku”

Salah satu nomine yaitu Tika Panggabean yang bermain apik dalam “Ngeri-Ngeri Sedap” berhasil mendapat 4 nominasi dalam IMAA 2022. Mak Domu menjadi nominasi sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik dan Pemeran Utama Wanita Terfavorit. Selain itu Mak Domu bersama Pak Domu yang diperankan Arswendy Beningswara Nasution meraih Pemeran Pasangan Terbaik dan Pemeran Pasangan Terfavorit. “Terima kasih sebelumnya untuk Indonesia Movie Actors Awards temen-temen semuanya juga untuk semua para dewan juri aku kayak ngga percaya banget gitu, jujur aku nggak pernah kebayang bisa sampai sejauh ini, tiba-tiba IMAA memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa untuk aku, jujur aku dengernya pengen nangis, malah aku ngga pernah berharap sebelumnya karena IMAA udah memberikan penghargaan apresiasi yang begitu luar biasa, terimakasih banyak untuk apresiasi yang luar biasa ini”, ujar Tika Panggabean.

Pastikan anda mendukung aktor dan aktris pilihan anda melalui Aplikasi RCTI+ mulai hari ini hingga 14 November 2022, pengumuman peraih penghargaan IMAA 2022 dapat disaksikan Live di RCTI tanggal 15 November 2022 Pukul 21.15 WIB.

Mekanisme Vote melalui aplikasi RCTI+ :

1. Download aplikasi RCTI+ di app store (iOS) ataupun play store (Android)

2. Untuk melakukan voting, registrasi menggunakan email atau nomor HP

3. Sistem voting Indonesian Movie Actors Awards 2022 menggunakan sistem kuota 1 vote per hari per kategori. 1 akun dapat melakukan vote 1 kali dalam 1 kategori yang sama (Kuota 1 vote per kategori akan diperoleh setiap hari selama periode vote)

4. Periode vote dimulai 26 Oktober 2022 s.d 14 November 2022 pukul 23:59 WIB

5. RCTI, Indonesian Movie Actors Awards 2022 dan RCTI+ berhak untuk mendiskualifikasi vote atau menunda vote jika terjadi kecurangan

6. RCTI, Indonesian Movie Actors Awards 2022 dan RCTI+ berhak mengubah, membatalkan, atau menangguhkan acara ini kapan saja

Mekanisme Vote Indonesian Movie Actors Awards 2022 melalui Media Sosial Instagram (@imaawards) :

1. Follow Instagram @imaawards

2. Pilih Feed IG kategori untuk vote

3. Vote dengan cara comment di Feed kategori yang ada dengan format: #voteimaa2021 kode nominasi

4. LIKE dan SHARE Feed tersebut

5. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari (dapat melakukan vote kembali keesokan harinya)

6. Periode vote: 26 Oktober 2022 s.d 14 November 2022 pukul 23:59 WIB

Nominasi Indonesian Movie Actors Awards 2022 by Alan Pamungkas on Scribd