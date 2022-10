JAKARTA - Eksistensi One Piece, dari dulu sampai sekarang tetap terkenal dan tersebar luas di berbagai kalangan. Tahun ini, studio Toei Animation merilis movie terbaru One Piece dengan judul One Piece Film: Red. dalam film ini, bukan lagi Monkey D Luffy yang menjadi pemeran utama, melainkan Uta penyanyi cantik yang paling dicintai di dunia.

Kedatangan Luffy dengan para kru kapalnya ke Pulau Musik Elegia demi menonton konser pertama Uta, disambut dengan fakta bahwa ternyata Uta adalah teman masa kecilnya sekaligus anak angkat dari Shanks seseorang yang menginspirasi Luffy menjadi seorang bajak laut. Semula konser berjalan dengan baik hingga akhirnya mereka menyadari bahwa mereka berada di dunia ilusi yang dibuat oleh Uta.

Satu-satunya cara agar dapat keluar dari dunia ilusi hanyalah dengan membunuh monster yang ada dalam diri Uta. Sebelumnya Uta melakukan ini karena ia telah memakan buah uta uta no mi yang membuat penggunanya dapat mengontrol ilusi dibawah lagu yang dinyanyikannya.

Dengan segala usaha Luffy dan teman-temannya di dunia ilusi, juga kedatangan Shanks dari dari dunia nyata berhasil mengalahkan Uta. Seluruh orang yang terjebak dalam dunia ilusi berhasil dibebaskan. Uta terkapar lemas di pangkuan Shanks setelah mengetahui alasan dia membuat semua ini tidak sesuai dengan kenyataan.

Meskipun tidak menonton One Piece Series penonton akan tetap paham dengan cerita yang disajikan, karena pengenalan alur cerita yang mudah dipahami. Diberikan efek-efek dan sound yang epic sangat mendukung film ini terkesan keren. Lagu-lagu yang dibawakan Uta sangat Easy Listening dan sesuai dengan scene yang terjadi. Apalagi kedatangan Shanks dan lagu We Are! yang membuat penonton Flashback pada anime One Piece yang hingga saat ini berusia 23 tahun dan masih berjalan.

Secara garis besar, film ini tetap worth it untuk ditonton berbagai kalangan, jadi untuk yang tidak menonton One Piece Series tidak perlu khawatir. Judul : One Piece film : Red Tanggal Rilis : 21 September 2022 (Indonesia) Produser : Eiichiro Oda Durasi : 115 Menit Negara : Jepang