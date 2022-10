JAKARTA - Rhomedal Aquino adalah pesulap yang terkenal dengan teknik sulap kartu. Namanya mulai dikenal sejak pertama kali muncul sebagai kontestan The Master musim pertama. Kala itu, The Master adalah sebuah ajang pencarian bakat untuk para magician yang cukup populer.

Seiring berjalannya waktu, nama Rhomedal tidak hanya dikenal sebagai pesulap namun sebagai pebisnis, penyanyi, bahkan sebagai ring announcer, petarung, atau fighter.

Tak hanya itu, kini Rhomedal juga rutin mengunggah video di YouTube sebagai konten kreator. Ia kerap kali membagikan video cover lagu, vlog, hingga pertandingan melawan fighter lainnya.

Seperti pada video yang diunggah tanggal 4 Oktober 2022, Rhomedal membagikan vlog saat dirinya berkesempatan untuk menghadiri sebuah acara bernama Comic Con 2022. Sebagai informasi, Comic Con adalah acara selebrasi yang diselenggarakan untuk para penggemar sejati pop culture dari dunia komik, mainan, video games, board games, film, dan gaya hidup.

Acara yang diselenggarakan setiap tahun di Indonesia ini dihadiri oleh ribuan orang dengan berbagai kostum cosplay yang menarik dan penuh warna. Rhomedal juga sempat mewawancarai salah seorang cosplayer asal Singapura yang menggunakan kostum karakter Marin Kitagawa dari manga berjudul My Dress-Up Darling.

“I’ve been here last 2019, and I really love Indonesian Comic Con, so that’s why I came here after covid,” ujar cosplayer tersebut.

Baca Juga: Meriahkan Flash Sale, BATIQA Hotels Berikan Double Discount untuk Para Pelanggannya

Diselenggarakannya kembali acara Comic Con di Indonesia setelah 2 tahun ditiadakan akibat Covid menjadikan Comic Con kali ini betul-betul dinantikan. Cosplayer lainnya yang turut memeriahkan acara antara lain karakter Elektra dari Marvel, karakter Brook dari Manga One Piece, karakter Rem dari Manga Re:Zero, karakter Loid Forger dari Manga Spy x Family, karakter Lena dari Manga 86, karakter Katara dari Manga Avatar: The Legend of Aang, serta masih banyak karakter lainnya. “Hari ini emang bener pecah si Comic Con, terus kayak emang tertata ya dari panitianya juga gercep sih kalau ada masalah-masalah gitu. Keren,” kata salah satu cosplayer tentang keseruan Comic Con tahun ini. Buat yang penasaran dengan keseruan acara Comic Con 2022 di Indonesia, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Koko Rhomedal, ya!