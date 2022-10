LAGU Anak Sekolah yang dipopulerkan oleh mendiang Chrisye dan dirilis pada 1986 hingga kini masih cukup sering terdengar oleh masyarakat. Bahkan lagu tersebut bisa dikatakan cukup sering muncul sebagai backsound untuk video-video di aplikasi TikTok.

Mengetahui bahwa lagu tersebut hingga kini masih sering diputar oleh para pecinta musik Tanah Air, Zara Leola, akan me-recyle lagu tersebut dengan musik yang lebih ceria. Bahkan putri Enda Ungu ini menilai bahwa lagu Anak Sekolah bukan hanya mampu mengingatkan pendengarnya ke masa indah jatuh cinta saat muda saja.

"It’s about how we found, bukan hanya cinta untuk pasangan, tapi rasa ketertarikan dengan seseorang di mana saat memasuki masa SMA, kita baru tahu namanya pacaran, jalan-jalan bareng dan lainnya," ungkap Zara Leola dalam keterangan resminya, pada Rabu, 26 Oktober 2022.

Terkait proses penggarapan lagu tersebut, gadis 16 tahun ini mengatakan bahwa dirinya tak sampai mengalami kesulitan yang berarti. Sebab, ia sudah mengetahui lagu Anak Sekolah sejak lama.

Meski begitu, bukan berarti Zara tak mengalami beban untuk membawakan lagu ini. Terlebih, dirinya mengetahui bahwa lagu tersebut merupakan slah satu legenda musik Tanah Air.

"Karena ini lagu recycle, aku udah tahu lagu ini dari jaman dulu. Jadi pas sesi rekaman, seneng banget rasanya," jelasnya.

"Namun, ada pressure yang dirasain dalam pembuatan lagu ini, karena ini lagu legend dan harus dibuat sesuai dengan ekspektasi para pendengarnya nanti," paparnya.

Zara sendiri mengatakan bahwa ada bagian lagu tersebut yang paling ia suka. Terutama saat lirik 'Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu'.

Baca Juga: 3 Cara Mudah Kirim Uang ke Luar Negeri

Menurutnya, lirik tersebut cukup relate dengan perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama. Dari mata turun ke wajah, lalu ke hati. Sementara itu, terkait video klip lagu 'Anak Sekolah', Zara mengaku akan ikut terjun langsung. Ia pun akan menggandeng Anneth Delliecia untuk ikut andil dalam video klipnya yang mengambil latar sekolah kelas 1 SMA. Lewat Anak Sekolah, Zara Leola berharap agar lagu yang dibawakannya dapat menularkan vibes di masa lalu kepada generasi saat ini.