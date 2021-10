SEIRING berjalannya waktu, kualitas industri musik di Tanah Air mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan, kualitas musik dalam negeri sudah bisa diadu dengan musik luar. Adanya peningkatan kualitas musik di Indonesia tentu ditandai dengan munculnya banyak musisi muda berbakat seperti Amanda Caesa dan Samuel Cipta dan juga Zara Leola.

Amanda Caesa Addiva, atau biasa dikenal sebagai Amanda Caesa adalah penyanyi muda kelahiran 2002 yang merupakan putri dari komedian legendaris Indonesia, Parto. Selain memiliki suara merdu, penyanyi yang sedang naik daun ini juga memiliki paras wajah yang cantik lho. Dengan kualitas dan ketekunannya dalam industri musik, baru-baru ini Amanda merilis sebuah single yang berjudul Why Can’t We.

Selain Amanda, ada juga musisi muda yang namanya berhasil mencuri perhatian publik yaitu Samuel Cipta. Musisi yang memiliki wajah menggemaskan dan juga suara merdu ini merupakan jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2019. Hingga kini, Samuel sudah mengeluarkan dua single yang berjudul Salah dan Tak Seindah Puisi yang dirilis pada tahun 2020 lalu.

Satu lagi Zara Leola , penyanyi cilik ini adalah putri dari Enda Ungu Band. Zara menggeluti dunia musik sejak usia 3 tahun. Tidak hanya menyanyi Zara juga jago menari. Zara juga telah merilis beberapa lagu , mulai dari Move It, No to Bully, Wake Up , sampai Thank You. Zara yang kini telah berusia

Spesial bertemakan “Young Core On The Rise”, acara Music Buat Elo RCTI+ minggu ini mengundang 3 penyanyi muda yang sedang naik daun yaitu Amanda Caesa dan Samuel Cipta juga Zara Leola. Mereka bertiga akan menampilkan beberapa cover lagu hits bersama dengan host yang merupakan seorang tiktokers viral Asyraf Jamal atau Atap dan juga homeband Fivein yang dipimpin oleh komposer muda berbakat James Adam.

Selain menampilkan beberapa lagu hits, Amanda Caesa , Zara Leola Dan Samuel Cipta juga akan seru-seruan seperti bermain games, mengikuti challenge dan juga ngobrol-ngobrol bareng bersama host Atap dan James Adam. Uniknya, di acara ini para penonton juga bisa request lagu dan juga sharing-sharing seputar pengalaman pribadinya melalui fitur live chat atau video call.

Seru banget kan pastinya? Yuk jangan sampai kelewatan penampilan spesial Amanda Caesa, Zara Leola dan Samuel Cipta bersama dengan host Atap di acara Musik Buat Elo hari Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 18:30 eksklusif di RCTI+!

