JAKARTA - Banyak yang menantikan Coki Pardede dan Tretan Muslim akan kembali bersatu. Setelah Coki ditimpa kasus narkoba serta harus menjalani rehabilitasi, para penggemar Coki-Muslim rindu melihat aksi kocak mereka yang biasa hadir di YouTube Majelis Lucu.

Tapi sayangnya, tiba-tiba saja Coki dan Muslim mengumumkan bahwa semua itu tak akan lagi terwujud. Dalam sebuah video berdurasi 4 menit 38 detik, Mereka menyatakan pamit.

"Dengan berat hati gue dan Tretan muslim ingin memberikan kabar bahwa kami tidak akan bikin konten lagi di youtube MLI," ujar Coki, dikutip dari YouTube Majelis Lucu, Jumat (21/10/2022).

Tanpa ada ekspresi tawa sedikitpun, Tretan Muslim juga menegaskan hal serupa. Coki lantas meminta dukungan para penggemar jika kelak mereka berpisah jalan untuk berkarya di jalan masing-masing.

"Kami berharap kalian masih bisa memberikan support untuk apa yang kami lakukan, mau itu bisnis , atau apapun yang kami lakukan sendiri-sendiri. Kadang jalan kedewasaan belum tentu seperti apa yang kalian mau" lanjutnya.

Coki-Muslim tak akan pisah begitu saja, melainkan ada 'kado' perpisahan pada 27 November 2022. Diketahui, MLI memang memiliki acara bertajuk Lucu Fest di Jakarta Convention Center di tanggal tersebut.

Menurut Coki, dalam acara tersebut dia dan partner komedinya itu bakal membeberkan alasan memilih keputusan pamit. Di samping itu Tretan juga memperjelas kembali bahwa semua ini bukanlah prank semata.

"Terimakasih umat lucu, kali ini enggak ada 'tapi bohong', ini beneran pamit," kata Tretan Muslim.

Sementara itu netizen tampaknya mendadak sedih. Lewat kolom komentar mereka juga tetap mendukung Coki-Muslim walaupun kelak tak lagi bersama.

"Makasih banyak buat coki muslim , perpisahan ini emang bikin kita yang udah nungguin setahun ini sedih" kata netizen.

 "Gak akan ada lagi pemuda tersesat dan pingin siaran , gak ada lagi coki belajar ngaji. Big Respect for all of you , Sukses selalu dimanapun jalan yang kalian pilih" tulis netizen.

"Padahal udah sabar setahun lebih nunggu duet maut. tapi yah mau gimana lagi, sebagai orang dewasa kita harus menerima keputusan orang lain. bakal jadi legend si kalian berdua" ujar netizen lainnya.