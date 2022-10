JAKARTA - Penyanyi Raissa Ramadhani peduli dengan masalah kesehatan mental. Ia rupanya sering menggunakan jasa psikolog untuk menenangkan pikiran dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Pada awalnya, Raissa menyebut memiliki permasalahan yang selalu membayangi pikirannya. Ia enggan menyebut persoalannya, yang jelas hal itu selalu menghantui isi kepalanya.

"Ada beberapa hal jadi trigger. 'Oke harus nih kayaknya aku merasa enggak bisa'. Ada masalah aku tau bisa selesaikan sendiri, tapi itu selalu ada di pikiran aku," ungkap Raissa kepada Okezone.

Pada akhirnya di satu titik, perempuan kelahiran 5 Desember ini merasa dia butuh bantuan orang lain dengan bantuan psikolog. Tetapi dia menegaskan bukan berarti seseorang bermasalah dengan kewarasannya karena berkonsultasi ke psikolog.

"Aku pikir aku butuh bantuan, bukan berarti aku gila atau apa. Cuma yang ini sebannrya ini hal yang sanggup lo lakuin, lo sebenarnya bisa, cuma enggak pernah ada yg membuka pikiran lo aja. Lebih terarah," tuturnya.

Raissa menambahkan, "Andai dari dulu (konsultasi ke psikolog), mungkin enggak sampai gimana-gimana."

Dalam kehidupannya, Raissa juga menemukan beberapa orang yang mengeluhkan tentang masalah mereka. Ia menilai sebenarnya kerumitan masalah itu bisa berkurang apabila mereka konsultasikan kepada ahlinya.

"Aku tuh orang yang lumayan aktif ke psikolog dan beberapa teman aku banyak banget cerita masalah yang kasusnya ya selalu sama, punya masalah, tapi enggak tahu cara meneyelesaikannya. Karena dia sebenarnya butuh bantuan orang lain kayak profesional," ujar Raissa.

Menurutnya, tak perlu malu untuk mencari bantuan dari ahlinya ketika kesulitan menyelesaikan masalah. Tak ada salahnya mencoba mencari tahu solusi dari pikiran-pikiran yang terus menghantui.

"Semua masalah yang kalian alami, kalau kalian tahu diri kalian sendiri. Kalau memang kalian merasa enggak sanggup menyelesaikan masalahnya, 'sebenarnya gue tuh kenapa sih?' It's okay to seek help to professional (enggak apa-apa mencari bantuan profesional)," kata pelantun Berpisah Lebih Indah ini.