JAKARTA - MNC Play berkolaborasi dengan Lionsgate Play, platform streaming film dengan berbagai genre, untuk memberikan konten berkualitas kepada pelanggannya.

Tak hanya itu, kolaborasi tersebut menurut Adita Widyansari, Director of Pay TV Product Marketing & Subscriber Management MNC Vision Networks, merupakan kontribusi MNC Play dalam memperkaya OTT streaming di Indonesia.

MNC Play merupakan bagian dari MNC Vision Networks yang menawarkan layanan internet super cepat 100 persen fiber optic. Layanan ini juga menyuguhkan TV kabel interaktif dengan sederet program berkualitas, dalam dan luar negeri.

“Kami hadir untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan tayangan video on demand melalui OTT streaming. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman menonton pelanggan dengan pilihan judul film lebih banyak,” ujar Adita.

Dengan begitu, MNC Play diharapkan mampu memperkuat posisi sebagai ‘The Real Movies Spot for Movie Mania'. Dengan tambahan Lionsgate Play, aplikasi ini menghadirkan tontonan berbagai genre, dari Hollywood, Bollywood, Asia, hingga serial eksklusif.

“Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat terus meningkatkan value product MNC Play dan secara konsisten menghibur warga Indonesia dengan menyediakan konten multi-genre terkemuka serta terus memperkaya OTT streaming di Indonesia,” katanya.

Dengan begitu, pelanggan MNC Play dapat menikmati berbagai konten hiburan terbaik dari Lionsgate Play dengan harga terjangkau, mulai hari ini (17/10/2022). Hanya dengan Rp20.000-an per bulan, Anda sudah bisa menikmati berbagai film dan serial.

Film The Grudge 2, The Grudge 3, Escape Plan The Extractors, Expendables 2, Expendables 3, The Hunger Games: Mockingjay, dan Paddington adalah sederet tayangan yang bisa Anda nikmati secara eksklusif.

Pelanggan MNC Play, dapat menikmati berbagai konten Lionsgate Play ini dari berbagai jenis device, seperti smartphone, tablet, smart TV, website, dan sticks. Informasi lebih jauh tentang Lionsgate Play dapat menghubungi MNC Play.

Informasi terlengkap dan terbaru tentang MNC Play, bisa Anda dapatkan dengan menyambangi situs www.mncplay.id.*

