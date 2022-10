JAKARTA - V Radio kembali menggelar pertunjukan musik VKustik di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 14 Oktober 2022. Dipandu Chris Putra dan Zara Meidina, panggung dibuka oleh Aviwkila yang merupakan duo suami istri, Uki Diqie dan Thana Ajeng.

Uki dan Thana mengawali penampilan mereka dengan menyanyikan Doa untuk Kamu, lagu yang mereka rilis pada 17 Agustus 2022. Kedua jebolan ajang Rising Star Indonesia itu kemudian membawakan single terbaru mereka, Hei Kamu.

Ecoutez kemudian mengambil alih panggung dengan membawakan lagu Are You Really The One. Band yang berdiri sejak 2005 itu semakin menghangatkan suasana dengan melantunkan tembang hits mereka lainnya, Simpan Saja dan Hai.Â

Panggung musik VKustik kemudian ditutup dengan penampilan Brisia Jodie. Penyanyi mungil jebolan Indonesian Idol itu membawa kemeriahan di Anjungan Sarinah dengan menyanyikan lagu Sehari Lagi, Tabu, dan Dengan Caraku.Â

Penasaran dengan siapa yang akan tampil di VKustik pekan depan? Anda bisa menonton langsung penampilan para penyanyi terbaik Tanah Air di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, setiap hari Jumat, pukul 17.00 WIB. Sementara V-Radio Jakarta bisa Anda nikmati melalui 106.6 FM atau dengan mendengarkan streaming lewat www.vradiofm.com. V-Radio juga dapat didengarkan melalui aplikasi mobile, seperti ROOV dan RCTI+.*