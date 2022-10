KABAR duka datang dari dunia film internasional. Aktor Robbie Coltrane yang memerankan tokoh Hagrid dalam film Harry Potter, dikabarkan meninggal dunia di usia yang ke-72 tahun.

Selain di film adaptasi novel J.K Rowling tersebut, Robbie Coltraren juga muncul dalam drama detektif ITV Cracker serta film James Bond Goldeneye dan The World Is Not Enough.

Pada sebuah pernyataan, pihak Agensi Belinda Wirght mengkonfirmasi bahwa Robbie sudah meninggal di Rumah Sakit yang berada di kawasan Falkirk, Skotlandia.

Belinda menggambarkan bahwa Coltrane memiliki bakat unik. Selain itu, perannya sebaai Hagrid membawa kegembiraan bagi anak-anak dan orang dewasa di seluruh dunia.

"Bagi saya pribadi, saya akan mengingatnya sebagai klien yang setia. Selain sebagai aktor yang luar biasa, dia cerdas secara forensik, sangat cerdas dan setelah 40 tahun bangga menjadi agensinya, saya akan merindukannya," tutur Belinda seperti yang dikutip dari bbc.

Coltrane meninggakan saudara perempuan bernama Annie Rae, dan anak-anaknya Spencer, Alice dan ibu mereka Rhona Gemmel. Pihak keluarga sangat berterimakasih kepada staf medis di Forth Valley Royal Hospital di Larbert, atas perawatan dan diplomasinya.

Penulis Harry Potter JK Rowling mendapat banyak penghormatan di Twitter. Para netizen menggambarkan Coltrane sebagai "bakat luar biasa". Selain itu Aktor Stephen Fry yang beradu akting bersama Coltrane di Alfresco meluncurkan cuitan untuk melepas kepergian dari Coltrane. "Selamat tinggal, orang tua, Anda akan sangat dirindukan," jelas Stephen Fry. Menurut Fry, Kedalaman, kekuatan, dan bakat yang dimiliki oleh Coltare cukup lucu untuk menghibur banyak orang ketika berada di acara TV Alfresco. Sementara itu, Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon pun mengucapkan duka bagi sang aktor sekaligus komedian tersebut. "Berita yang sangat menyedihkan, Dia memiliki jangkauan dan kedalaman sebagai aktor, dari komedi yang brilian hingga drama yang keras. Saya pikir favorit saya dari semua perannya adalah Fitz di Cracker," ucap Sturgeon. Menurut Sturgeon, Robbie Coltrane merupakan legenda hiburan skotlandia yang tentunya akan sangat dirindukan.