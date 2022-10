NADHIRA Ulya merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suaranya yang indah dan unik. Selain itu, parasnya yang cantik tentu menarik perhatian penggemar.

Di panggung X Factor Indonesia, wanita asal Bandung ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu 'Clown' yang dipopulerkan oleh Emeli Sandé. Tak hanya itu, penampilannya ditonton sebanyak lebih dari 8 juta kali di YouTube Channel X FACTOR ID.

Walaupun terhenti di Top 10 X Factor Indonesia, Nadhira Ulya telah menyuguhkan penonton dengan penampilan yang tak terlupakan. Kini, ia pun aktif menghibur penggemar dengan video cover lagu.

Lewat YouTube Channel miliknya, kali ini Nadhira Ulya meng-cover lagu ‘Skeletons’ yang dipopulerkan oleh Keshi pada 2019. Lagu ini mengisahkan tentang Keshi sendiri yang ketika itu berprofesi sebagai perawat. Nadhira pun merasa memiliki situasi yang sama dengan kisah yang dituangkan dalam lagu tersebut. Dalam kolom deskripsi video, Nadhira mengatakan bahwa dirinya pertama kali mendengarkan lagu tersebut saat sedang kehilangan arah saat bekerja di bidang hukum.

“I could totally relate. When you're facing a battle between your heart and mind. Every part of your body is screaming for help. Your heart knows what it wants, but your mind is too afraid with the reality,” tulis Nadhira.

Nadhira membawakan ‘Skeletons’ dengan sangat santai. Dengan warna suaranya yang khas, Nadhira berhasil membawakan lagu tersebut dengan merdu dan easy listening. Tak hanya memamerkan talenta bernyanyinya, Nadhira juga menunjukkan kemampuan bermain alat musik gitar di sepanjang lagu.

Tak pelak, hal tersebut membuat beberapa penonton menuliskan berbagai tanggapan positif.

“OMG I love your voice so much,” tulis seorang penonton dalam kolom komentar.

Buat yang penasaran dan tidak sabar ingin mendengar Nadhira bawakan lagu ‘Skeletons’, langsung aja cek videonya di YouTube Channel NADHIRA ULYA OFFICIAL, ya!

