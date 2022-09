DERETAN artis Korea pernah beradegan panas dalam drama yang mereka bintangi. Keberanian para aktor ini melakukan adegan ranjang tersebut bahkan sempat memicu perdebatan di kalangan penggemar. 

Lalu siapa saja artis Korea pernah beradegan panas dalam drama? Simak rangkumannya berikut ini.

Ji Chang Wook

Ji Chang Wook cukup mengejutkan penonton saat membintangi drama Lovestruck In The City, pada 2020. Pasalnya, ada adegan panas yang harus dilakoninya bersama Kim Ji Won dalam drama tersebut.

 

Artis Korea pernah beradegan panas dalam drama. (Foto: Ji Chang Wook/1st Look)

Banyak penonton yang memuji akting keduanya seakan nyata dan membuat chemistry mereka terlihat sempurna. Dari adegan ciuman hingga momen romantis di atas ranjang dieksekusi dengan sangat baik oleh keduanya.

Song Hye Kyo

Di luar kebiasaannya, Song Hye Kyo menampilkan ciuman panas dan adegan ranjang dalam drama Now We Are Breaking Up yang dibintanginya bersama aktor Jang Ki Yong.

Artis Korea pernah beradegan panas dalam drama. (Foto: Song Hye Kyo/Instagram/@kyo1122)

Adegan panas itu terasa lebih artistik dan indah karena menghadirkan pemandangan pusat Kota Seoul di malam hari dan letupan kembang api dari balik kaca raksasa apartemen.

Kim Soo Hyun Kim Soo Hyun membuktikan kemampuannya sebagai aktor drama termahal Korea lewat drama One Ordinary Day. Dalam drama itu dia melakoni ciuman hot yang berujung pada adegan ranjang bersama aktris Hwang Se On.  Artis Korea pernah beradegan panas dalam drama. (Foto: Kim Soo Hyun/VOGUE) Adegan itu sebenarnya awal dari permasalahan dalam drama tersebut. Karena setelahnya, Kim Soo Hyun justru dituduh sebagai pelaku pembunuhan yang membuatnya harus dijebloskan ke jeruji besi.  Han So Hee Han So Hee selalu bisa mengejutkan publik dengan aktingnya. Dia pernah beradegan panas dalam The World of the Married, drama yang membawanya ke puncak popularitas pada 2020.   Artis Korea pernah beradegan panas dalam drama. (Foto: Han So Hee/Instagram/@xeesoxee) Setahun kemudian, dia membintangi Nevertheless yang dibumbui sederet adegan vulgar dengan Song Kang. Dia bahkan tampil topless untuk pertama kalinya saat melakoni adegan ranjang bersama Ahn Bo Hyun dalam serial My Name. Park Seo Joon Di awal kariernya, Park Seo Joon pernah beradu akting dengan aktris senior Uhm Jung Hwa dalam drama A Witch's Love, pada 2014. Dalam drama itu, dia berperan sebagai pria muda yang jatuh cinta pada perempuan yang lebih tua 20 tahun darinya.  Suatu hari, dia datang ke perempuan itu sambil menenggak bir. Dari sini adegan bergulir ke adegan ciuman panas hingga akhirnya berujung ke atas ranjang. Sayang adegan ranjang itu berakhir tak seperti yang diharapkan karena sang perempuan menyadari usia Park Seo Joon masih terlalu muda.*