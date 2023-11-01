ED Westwick Akan Hadir di Comic Con x DG Con 2023

JAKARTA - Event Indonesia Comic Con x DG Con 2023 akan berlangsung pada 4-5 November 2023 di Jakarta Convention Center (JCC). Acara ini tentunya cukup menarik bagi para penikmat game dan budaya pop culture.

Indonesia Comic Con sendiri merupakan pop culture festival event terbesar di Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari 5 tahun di Indonesia. Acara ini menghadirkan berbagai aktivitas menarik dari komik, anime, mainan, barang koleksi, games, televisi, film, dan hiburan.

Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng mengatakan Comic Con x DG Con 2023 berkolaborasi dengan Panorama Media untuk menjadi wujud nyata peran terdepan perusahaan sebagai digital lifestyle driver yang menghadirkan wadah inklusif bagi para komunitas dan pegiat games dan esports yang menjadi bagian dari pilar pop culture di Indonesia.

“Kami berharap dapat secara berkelanjutan terus mendorong perkembangan ekosistem gaya hidup digital Indonesia melalui sinergi bersama berbagai pihak dan pemangku kepentingan, seperti para gamer, developer, publisher, hingga penyelenggara event, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital Indonesia,” ujar Derrick konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Direktur Panorama Media Royanto Handaya, bahwa kerjasama Indonesia Comic Con dan juga Dunia Games adalah salah satu bukti bahwa perkembangan ekonomi kreatif yang terlalu besar dan terlalu cepat di Indonesia tidak bisa dikerjakan sendiri. Oleh karenanya, Panorama Media memilih untuk berkolaborasi dengan Telkomsel.

“Maka dari itu besar harapan kami dengan bekerja sama dengan Dunia Games agar ekonomi kreatif di Indonesia bisa terus maju. Kami berharap semua pelaku industri kreatif dapat mendapatkan manfaat dan menggunakan kesempatan ini untuk bisa berinovasi,” tuturnya.

Pada hari pertama pelaksanaannya, Indonesia Comic Con x DG Con bersama Hololive akan menghadirkan konser 3D vtuber pertama di Indonesia, yakni konser 3D viv: ID CRUISE hololive Concert, dengan vtuber talent Ayunda Risu, Moona Hoshinova, Pavolia Reine, dan Kobo Kanaeru.

Sedangkan bertepatan dengan Indonesia Comic Con x DG Con 2023 hari kedua, Dunia Games Telkomsel akan menghadirkan Dunia Games (DG) Awards 2023, ajang apresiasi bagi talenta-talenta terbaik yang telah mendorong pertumbuhan ekosistem dan industri games dan esports tanah air.

Sementara itu, dalam DG Awards 2023, akan ada tujuh kategori penghargaan, yakni Male Esports Player of The Year, Female Esports Player of The Year, Esports Team of The Year, Game of The Year, Caster of The Year, Local Game Publisher of The Year, dan Esports Brand Ambassador of The Year.

Para pengunjung pun akan dapat menikmati product showcase dari sejumlah games publisher, publisher film, gaming peripheral, esports teams, media dan OTT video streaming, serta komunitas hobi dan mainan dalam Partner Exhibition Area. Pada bagian Artist Alley, Indonesia Comic Con x DG Con 2023 akan menghadirkan lebih dari ratusan kreasi lokal dan internasional, 20 komikus ternama, serta lebih dari 10 ribu komik dari penerbit terkenal. Para pelaku industri kreatif juga bisa melakukan portfolio review dari berbagai brand ternama.