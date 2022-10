LONDON - Rex Orange County didakwa atas pelecehan seksual di Pengadilan Southwark, London, Inggris, pada 10 Oktober 2022. Dalam persidangan terungkap, sang musisi diduga melakukan enam kali tindak pelecehan seksual.

Tuduhan pertama datang dari seorang wanita di West End London, Inggris, pada 1 Juni 2022. Dia mengaku, aksi kekerasan seksual itu dilakukan musisi bernama asli Alexander O’Conner tersebut sebanyak dua kali.

Keesokan harinya, pelecehan seksual lainnya terjadi sebanyak empat kali, di dalam taksi dan rumah sang musisi di Notting Hill. Ironisnya, menurut The Sun, korban pelecehan seksual sang musisi masih berusia 16 tahun.

Namun dalam persidangan, Rex Orange County mengaku, tidak bersalah atas semua tuduhan. Dia juga meminta pengadilan untuk membebaskannya dengan jaminan tanpa syarat.

“Alexander O’Conner sangat syok dengan tuduhan tersebut. Dia tidak akan memberikan keterangan lebih jauh karena kasus ini sedang diproses,” tutur perwakilan sang musisi dikutip dari The Guardian, Rabu (12/11/2022).

Tanggal persidangan selanjutnya akan digelar pada 3 Januari 2023.

Pada Juli 2022, Rex Orange County mengumumkan penundaan turnya di Australia, Selandia Baru, dan Eropa. Kala itu, dia menjadikan ‘permasalahan pribadi yang tak terduga’ sebagai alasan penundaan tur tersebut.

“Aku harus menghabiskan waktuku di rumah tahun ini dan tidak bisa melanjutkan turku seperti yang telah direncanakan. Sebenarnya, tur adalah hal terakhir yang ingin kulakukan,” ujarnya kala itu.

Pelantun Sunflower tersebut kemudian menambahkan, “Aku senang menjalani tur konser dan maafkan aku harus mengecewakan kalian. Aku tak sabar untuk kembali tur secepatnya.”

Alexander O’Connor alias Rex Orange County merilis album debutnya, ‘Bcos U Will Never B Free’ pada 2015. Album itu sangat populer hingga rapper Tyler, The Creator menggaetnya menggarap album ‘Flower Boy’ pada 2017.

Sepanjang kariernya, musisi asal Inggris ini telah merilis empat album. ‘Who Cares?’ merupakan album terakhir yang dirilisnya pada 11 Maret 2022. Dalam album itu dia berkolaborasi dengan beberapa musisi, seperti Randy Newman dan Chance the Rapper.*