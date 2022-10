JAKARTA - Penyanyi Pamungkas menjadi trending topic di Twitter hari ini, Sabtu (8/10/2022). Lantaran aksi panggungnya di Bengkel Space SCBD, Jakarta Selatan menyita perhatian.

Pelantun To The Bone ini mulanya mengambil ponsel salah satu penonton yang sedang merekam aksi panggungnya. Mengenakan setelan jas berwarna cokelat muda, dia kemudian menyoroti wajahhnya sendiri menggunakan ponsel tersebut.

Setelah itu, Pamungkas melakukan aksi mengejutkan. Ia terlihat menggosok ponsel itu ke celananya, tepatnya ke area vitalnya yang disambut suara histeris kaum hawa.

Penampilan Pamungkas ini diiunggah oleh sebuah akun Tik Tok dan dibagikan ulang akun Twitter @NESVERLAND. Bukan pujian, justru aksi panggung sang musisi menuai komentar pedas.

"HP-nya langsung bau tengik kelabang sumpah, btw ini pamungkas ya?" tulis akun tersebut.

Video yang diunggah itu menuai atensi hingga disukai lebih dari 10 ribu pengguna Twitter. Beragam komentar pedas juga ditujukan untuk Pamungkas.

Di antaranya merasa aksi yang dilakukan Pamungkas dengan menggosok ponsel penonton bukan hal terpuji. Bahkan, dinilai menggelikan untuk disaksikan.

"Gue liat video ini di akun mas-mas yang pertama posting, geli banget. Jijik pas bgt lagi mkan mie jadi mual. Lagian cewek-cewek di situ kok pada teriak sih? T*lol banget," komentar warganet.

"Jijik parah, gue hapus lagu-lagu lo dari playlist, soalnya malah kebayang video ini," komentar netizen.

"Lihat ini langsung ilfeel. Padahal gue suka lagu-lagunya, tapi lihat dia kayak gini, sorry to say, it's so disgusting bruh. Lose all respect," komentar netizen.