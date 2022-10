DERETAN aktris Korea yang pernah dituduh jadi pelakor. Di tengah maraknya isu pelakor alias perebut suami orang yang hangat dipebincangkan di Tanah Air, rupanya hal ini juga pernah menimpa kehidupan rumah tangga selebriti Negeri Ginseng, lho.

Skandal seperti ini tentunya sangat berbahaya untuk pelaku di industri hiburan Korea. Pasalnya, adanya cancel culture yang biasanya diberlakukan di negara itu, berpotensi membuat karier para artis hancur dalam waktu singkat.

Penasaran dengan aktris Korea yang sempat dituding menjadi pelakor? Berikut Okezone hadirkan ulasannya, merangkum dari berbagai sumber.

1. Kim Min Hee

Kim Min Hee pernah diisukan berselingkuh dengan Hong Sang Soo. Mereka sempat terlibat dalam proyek film bersama pada 2015. Berselang 2 tahun, sang aktris membintangi film sang sutradara yaituu On The Beach at Night Alone.

Aktris Korea yang pernah dituduh jadi pelakor. (Foto: Kim Min Hee dan Hong Sang Soo/Soompi)

Hal yang menggegerkan publik saat itu adalah aksi Hong Sang Soo yang menyatakan cintanya pada Kim Min Hae di pemutaran film tersebut. Pasalnya, status sang sutradara sudah memiliki istri dan anak.

Mereka langsung menuai cemoohan publik lantaran dugaan perselingkuhan itu. Setahun kemudian, Hong Sang Soo berpisah dari sang istri.

2. Jung Eun Chae Jung Eun Chae pernah digosipkan menjalin hubungan spesial dengan Jung Joon Il pada 2010. Namun, bintang Woman in Our House ini ternyata tak tahu status Jun Joon Il yangg sudah berkeluarga. Aktris Korea yang pernah dituduh jadi pelakor. (Foto: Jung Eun Chae/HanCinema) Lantaran masalah ini, rumah tangga Jun Jung Il terkena imbas. Ia nyaris bercerai dari sang istri yang telah memberikannya satu anak. 3. Lee Ji Yeon Model cantik Lee Ji Yeon juga sempat diisukan sebagai pelakor. Bermula dari kemunculan video yang beredar pada 2014, yang berisi perselingkuhannya dengan aktor Lee Byung Hun. Aktris Korea yang pernah dituduh jadi pelakor. (Foto: Lee Ji Yeon/Soompi) Skandal itu membuat rumah tangga Lee Byung Hun terdampak hingga sang istri, Lee Min Jung, dikabarkan minggat dari rumah. Bintang Emergency Declaration itu pun meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan atas isu perselingkuhannya. 4. YoonA SNSD Aktris sekaligus personel Girl's Generation (SNSD), YoonA, juga sempat diterpa gosip miring. Ia dicurigai menjadi selingkuhan PSY pada 2012, gara-gara outlet media Tiongkok memberitakan kabar mereka menjalin hubungan asmara. Aktris Korea yang pernah dituduh jadi pelakor. (Foto: YoonA/Dispatch) Muncul juga buktii-bukti yang memperlihatkan YoonA memakai hoodie bersama pria bertopi, yang menyebut mereka sedang melakukan penyamaran. Rupanya, foto-foto itu adalah potret YoonA bersama kameramen Running Man, ketika dia sedang syuting variety show tersebut. YoonA ternyata tak berselingkuh dengan pelantun Gangnam Style itu. Kemunculan foto-foto yang dianggap bukti perselingkuhan juga cuma salah paham. Masing-masing agensi tak menanggapi serius rumor yang menerpa artisnya. 5. Oh Yeon Seo Oh Yeon Seo pernah dituding menjadi duri dalam rumah tangga Goo Hye Sun. Ia disebut-sebut membuat bintang Boys Before Flowers itu bercerai dari suaminya, Ahn Jae Hyun, pada 2019. Isu ini mencuat lantaran pernyataan Goo Hye Sun yang menyebut Ahn Jae Hyun berselingkuh dengan artis di serial drama Love With Flaws. Sosok selingkuhan sang aktor langsung mengerucut pada Oh Yeon Seo. Aktris Korea yang pernah dituduh jadi pelakor. (Foto: Oh Yeon Seo/Sports Chosun) Namun agensi Oh Yeon Seo, Celltrion Entertainment, langsung membantah kabar tersebut. Bahkan, masalah yang menghebohkan publik Korea ini dikabarkan berdampak pada kesehatan mental sang aktris.