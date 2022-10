DERETAN kontroversi seleb paling heboh sepanjang September 2022. Di bulan ini, publik terus digegerkan pemberitaan miring seputar kehidupan selebriti.

Terutama kehidupan artis yang telah berumah tangga. Meski selalu menampakkan kemesraan lewat sorot kamera, nyatanya kehidupan mereka tak selalu berjalan mulus.

Berikut Okezone hadirkan kontroversi seleb paling heboh sepanjang September 2022, dirangkum dari berbagai sumber.

1. Reza Arap Diduga Berselingkuh

YouTuber Reza Arap selama ini dikenal bucin kepada sang istri, Wendy Walters. Tetapi tiba-tiba dia diduga berselingkuh usai kemunculan video seorang MUA, membicarakan tentang perselingkuhan saat bersama dengan istri Reza.

Kontroversi seleb paling heboh sepanjang September 2022. (Foto: Reza Arap/Instagram/@ybrap)

Video itu dinilai bentuk sindiran terhadap Reza. Dugaan netizen makin kuat ketika Wendy mengubah caption foto pernikahannya di Instagram dengan kata-kata menyayat hati, yakni 'F*ck around? Thank you for the trauma'.

2. Suami Ayu Dewi Diduga Selingkuh dengan Denise Chariesta Denise Chariesta blakblakan mengungkap aibnya sempat menjalin hubungan terlarang dengan pria beristri bernisial R selama 4 tahun. Berdasarkan spekulasi netizen, sosok tersebut adalah suami Ayu Dewi, Regi Datau. Kontroversi seleb paling heboh sepanjang September 2022. (Foto: Regi Datau dan Ayu Dewi/YouTube/Ayu Dewi) Dalam perbincangannya di kanal YouTube Dokter Richard Lee, Denise menyebut istri R adalah presenter ternama di Tanah Air. Menurutnya, mereka dikaruniai 3 anak dari pernikahan itu. 3. Dugaan KDRT Lesti Kejora Berikutnya yang paling menggegerkan adalah kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Lesti Kejora. Sang pedangdut melaporkan suaminya, Rizky Billar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 28 September 2022 malam. Kontroversi seleb paling heboh sepanjang September 2022. (Foto: Rizky Billar dan Lesti Kejora/Instagram/@rizkybillar) Berdasarkan keterangan polisi, kekerasan itu terjadi setelah Lesti menduga Billar berselingkuh. Saat meminta dipulangkan kepada orangtuanya, pelantun Zapin Melayu itu diduga dicekik hingga dibanting sang suami.