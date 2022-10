JAKARTA - Vision+ adalah layanan video on demand yang menghadirkan channel TV nasional, internasional, maupun premium serta video on demand berbagai genre baik dari Indonesia maupun internasional. Vision+pun menyediakan beberapa channel dan layanan video streaming gratis.

Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo menjelaskan berbagai inovasi dari Vision+ untuk bisa bersaing di tengah perkembangan OTT yang semakin pesat. Untuk itu, pihaknya terus membuat strategi agar Vision+ bisa terus dilirik oleh masyarakat.

Salah satu cara yang dilakukan adalah, pihaknya akan membuat konten menarik di luar video yang juga jadi kegemaran masyarakat.

“Memang sekarang kita fokus di video konten, tapi kedepannya kita akan fokus kepada konten-konten yang di luar video, kayak buku, novel, skrip, komik, dan seterusnya,” ujar Clarissa saat ditemui usah menjadi panelis di acara AVIA Indonesia in View, Kamis (6/10/2022).

Clarissa menambahkan bahwa platform streaming video Vision+ juga memiliki on board games+, yang bisa dimainkan oleh pengguna.

“Sebenarnya itu kayak game simple yang bisa rebranding dengan EP Ikatan Cinta, Preman Pensiun, dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Dengan ada layanan tersebut, bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan apapun dalam aplikasi tersebut.

“Jadi idenya untuk membuat aplikasi yang bisa one stop shopping and entertainment from video, books, games, dan lainnya,” tutup Clarissa.

