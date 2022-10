JAKARTA โ€“ Vision+ menghadirkan konten spesial yang menghibur penonton. Menyambut Halloween, Vision+ turut pula menyajikan konten horor dan spesial.

Original series terbaru Vision+, 12 Hari segera bisa dinikmati dengan episode baru setiap minggunya. Serial 12 Hari mengisahkan tentang kehidupan Ridho, seorang mantan narapidana yang mencari keadilan setelah keluar dari penjara, dengan kisah dramatis dan sentuhan action yang menegangkan.

Kemudian tayangan spesial Spiderman: No Way Home yang bisa disaksikan melalui channel AXN. Selain ceritanya yang seru, Spiderman: No Way Home memiliki ketertarikan sendiri, dengan munculnya tiga pemain Spiderman yang dipersatukan yaitu Tom Holland, Andrew Garfield, dan Tobey Maguire.

Anda bisa menyaksikan Spiderman: No Way Home pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 20.45 WIB, dengan streaming channel AXN.

Kemudian ada Insidious: The Last Key yang sukses membuat penonton bergidik ketakutan yang hadir di channel yang sama. Film ini akan bercerita tentang teror roh jahat dan merupakan seri keempat dari kesatuan Insidious, film ini bisa Anda saksikan pada 9 Oktober 2022 pukul 20.45 WIB.

Film Korea juga turut hadir, seperti Cassiopeia yang dibintangi oleh Seo Hyun-jin dan Ahn Sung-ki. Film ini mengangkat kisah mengharukan seorang pengacara sukses yang menderita Alzheimer, dan bisa disaksikan di channel tvN Movies pada 22 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB.

Kemudian, Anda juga bisa menikmati berbagai program olahraga kelas dunia di bulan Oktober ini, salah satunya BWF Denmark Open. Pertandingan bulu tangkis BWF yang dilaksanakan di Denmark ini bisa Anda saksikan di channel SPOTV dan MNC Sports mulai 18 Oktober 2022.

โ€œVision+ selalu memberikan berbagai kejutan menarik kepada pemirsa setiap bulannya, mulai dari perilisan original series terbaru, hingga berbagai film dan program lokal maupun internasional yang bisa dinikmati melalui satu aplikasi saja. Dengan fitur Catch Up, pengguna juga bisa menyaksikan ulang tayangan selama 7 hari ke belakang yang mereka lewati,โ€ ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten Vision+ lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap. Unduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan ikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp ke 0888 8000 00.