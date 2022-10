SEOUL - Kim Tae Hee dikabarkan akan kembali ke layar kaca dengan membintangi drama baru tvN, House With A Yard. Kabar itu kemudian ditanggapi agensi sang aktris, Story J Company.

“Benar dia mendapatkan tawaran tersebut dan saat ini mempertimbangkannya dengan sangat positif,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Kamis (6/10/2022).

Bersamaan dengan Kim Tae Hee, aktor Kim Sung Oh dan Lim Ji Yeon juga mendapat tawaran untuk bermain dalam drama tersebut. Studio Santa Claus Entertainment mengaku, Sung Oh juga masih mempertimbangkan tawaran tersebut.

Drama bergenre thriller ini diangkat dari novel berjudul serupa, House With A Yard. Kisahnya tentang seorang ibu rumah tangga yang menikmati kehidupannya. Namun dia kemudian mulai meragukan kebahagiaannya.

Proyek yang memiliki delapan episode ini akan diarahkan Jung Ji Hyun, sutradara di balik drama Twenty Five, Twenty One. Jika Kim Tae Hee menerima tawaran drama ini, maka House With A Yard akan menjadi proyek terbarunya dalam 3 tahun terakhir.*

