DIKENAL sebagai salah satu selebriti sekaligus pengacara yang bergelimang harta, Hotman Paris Hutapea rupanya sempat berada dalam titik rendah kehidupannya. Hal itu bahkan membuat suami dari Agustianne Marbun ini sempat memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya.

Dikutip dari salah satu tayangan YouTube, bapak tiga anak ini mengaku ingin bunuh diri lantaran diterima bekerja di Bank Indonesia. Sebab, Hotman merasa jika dirinya tak bisa mengikuti sistem kerja di Bank Indonesia.

"Saya tahun 1982 sudah bekerja di kantor pengacara paling top di Indonesia, yaitu Nasution Lubis Hadiputra, kantor pengacara raksasa dunia yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution. Tahu-tahu waktu saya kerja di sana, Prof Subekti nawarin saya untuk dikirim ke Bank Indonesia dan nantinya akan jadi calon pimpinan. Itu tanpa ada tes masuk," ujar Hotman Paris.

"Tanpa pikir panjang saya pamit dan masuk ke Bank Indonesia, saya pikir aku bisa kaya raya," tambahnya.

Sayangnya, pekerjaan baru yang diterima Hotman dirasa sangat tidak cocok dengan dirinya. Bahkan ia mengaku pesimis dan merasa tak ada harapan untuk melanjutkan pekerjaannya di Bank Indonesia.

"Tahu-tahu di sana nggak cocok. Disana disuruh belajar neraca, hitung dagang, dan itu sama sekali nggak masuk di otak gue," jelasnya.

"Akhirnya saya pesimis, nggak ada harapan disini. Sehingga kalau ada kelas pendidikan saya nggak pernah masuk. Bahkan waktu saat ujian neraca gue nggak ngerti mana debit mana kredit," tambahnya.

Tak mengerti sama sekali soal perbankan, rupanya membuat Hotman mengalami stress bahkan diejek oleh teman-temannya. Hal itulah yang membuatnya akhirnya berpikir untuk mengakhiri hidupnya.

"Akhirnya makin stres, di bully lah, diejek lah dikelas dikiranya gue udah mau gila," kata Hotman.

"Lama-lama saya down, down, down sampai saya mau bunuh diri," tambahnya.

Beruntung niat buruk tersebut tak sempat terlaksana. Pasalnya, ia mengaku sempat bertemu dengan salah seorang Profesor dan mendapat nasehat yang akhirnya membuat Hotman memutuskan untuk keluar dari Bank Indonesia. "Waktu itu ada salah satu Profesor, orang Batak, beliau ngasih nasehat ke saya 'Tentukan maumu apa dan tekunilah itu semaksimum mungkin'. Dari situ saya langsung buat lamaran kerja di kantor pengacara," bebernya. "Saya pura-pura gila di Bank Indonesia agar bisa keluar nggak bayar (kena penalti)," tandasnya.