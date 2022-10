SEOUL - TREASURE resmi merilis mini album kedua mereka, ‘THE SECOND STEP: CHAPTER TWO’, pada 4 Oktober silam.

Bersamaan dengan perilisan album tersebut, grup asuhan YG Entertainment tersebut juga merilis lagu dan video klip HELLO. Lagu itu ditulis dan diciptakan oleh tiga personel grup tersebut: Choi Hyun Suk, Yoshi, dan Haruto.

Mengutip Soompi, pada Rabu (5/10/2022), lagu tersebut merupakan single dengan nuansa dance yang energetik. Hentakan dan melodi lagu itu bisa menyentuh hati siapa saja yang tengah merasa hampa dan kesepian.

Lagu baru grup asuhan YG Entertainment tersebut menuai ragam reaksi para penggemar TREASURE di Twitter. “HELLO adalah lagu terbaik yang pernah dirilis TREASURE sejauh ini,” ungkap akun @indietrs dalam kicauannya.

Seorang fans dengan akun @kjsbtch di Twitter menambahkan, “Gue suka banget dengan cara TREASURE menghidupkan kembali musik K-Pop yang fun seperti ini. HELLO adalah lagu paling K-Pop yang gue dengar akhir-akhir ini.”

Sementara itu, video musik HELLO telah membukukan 8 juta view dengan lebih dari 690.000 like dalam 24 jam di YouTube. Hingga berita ini diturunkan, video tersebut berada di puncak chart Trending for Music YouTube.*

