BEBERAPA waktu belakangan ini, seorang konten kreator wanita asal Bali menuduh tim kreatif dari Boy William Management mencuri salah satu konten video pendek miliknya. Wanita bernama Rijasmine Bachsinar tersebut mengatakan bahwa salah satu konten Boy William makan sushi bersama Kurma menjiplak konten miliknya di salah satu platform video pendek.

Pada awalnya, Boy dan tim tidak terlalu menganggap serius masalah ini, karena sejatinya mereka memang sama sekali tidak menjiplak konten milik Rijasmine dengan username “Queen of My Husband” tersebut. Namun karena banyaknya reaksi dari masyarakat dan pihak Rijasmine yang tidak berhenti mencecar Boy, maka melalui segmen terbaru #MeetingTheEnemy, Boy William mengundang Rijasmine untuk melakukan klarifikasi.

Dalam pertemuan tersebut, Rijasmine menjelaskan berdasarkan opini dirinya sendiri tentang konten Boy bersama Kurma yang menurutnya sama persis dengan konten video pendek miliknya. Ia pun menambahkan bahwa sebagai konten kreator kecil, ia merasa tidak terima dengan views yang didapat oleh konten milik Boy yang lebih tinggi daripada views konten miliknya.

“Viewers gua cuma 185 ribu, sedangkan dia 17 juta. Jadi kayak ‘ini punya gue kenapa lu ambil’ semuanya plek plek sama persis. Ini bukan masalah makan sushi atau sashiminya ya, tapi bener-bener persis banget secara angle, secara cara gak bisa pakai sumpitnya, terus kayak perlakuan Boy ke lawannya (Kurma) juga persis banget gitu loh,” ujar Rijasmine yang menggebu-gebu.

Menanggapi tuduhan Rijasmine, Boy mengatakan bahwa ia bahkan bingung saat mengetahui bahwa ada seseorang yang menuduh kontennya adalah hasil jiplakan. Meski begitu, Boy menambahkan bahwa sebagai konten kreator, dirinya juga merasakan apa yang Rijasmine rasakan.

“Tapi I do feel what she feels. Sebagai konten kreator yang udah mungkin, mikir, punya konsep dan lain sebagainya, dan liat konten itu diambil ama orang lain or whatever, I can feel what she feels. Tapi in this case, I didn’t copy at all,” tutur Boy William.

Setelah pertemuan tersebut, kemarahan Rijasmine mulai mereda dengan respon dari Boy yang tenang dan mendengarkan setiap perkataan Jasmine yang meledak-ledak. Rijasmine pun tidak menyangka dengan respon yang didapat dirinya dari Boy. Sebelumnya bahkan ia berpikir bahwa Boy William akan memberikannya somasi.

Dari kasus ini, Rijasmine dan Boy mengaku sama-sama memetik pelajaran yang berharga. Mereka pun akhirnya bermaaf-maafan. “Pelajaran yang gua dapet di sini, jangan merasa benar atas opini kita sendiri apalagi kita gak tau personality dan kejadian sebetulnya seperti apa sih gitu, lho. Fitnah orang sih ya jadinya,” kata Rijasmine. Buat yang penasaran dengan penjelasan Boy William dengan Rijasmin Bachsinar, langsung aja cek videonya eksklusif hanya di YouTube Channel BW.!