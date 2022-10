JAKARTA - Baim Wong dan Paula Verhoeven ramai dicibir netizen. Hal ini karena mereka membuat konten prank kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan seorang polisi.

Mereka pun dituding tak memiliki empati dengan memanfaatkan kasus dugaan KDRT Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Presenter Deddy Corbuzier ikut geram melihat konten Baim tersebut. Kekesalan dan kekecewaan itu ia ungkapkan lewat unggahannya di akun Instagram pribadinya.

"Sorry Bro. Kali ini loe chuaaxs banget. Dan gue sirik. Gimana caranya gue bisa kaya loe ya konten keluarga sama prank," tulis Deddy Corbuzier mengawali dikutip dari Instagram.

Deddy Corbuzier dengan tegas mengatakan bahwa konten Baim Wong kali ini sangat keterlaluan dan tidak lucu. Pasalnya ia terkesan merendahkan pihak kepolisian dan juga KDRT.

"But bro, this is out of limit. I'm sorry. Not funny and ini jelas merendahkan polisinya dan KDRT," tegas Deddy Corbuzier.

Bapak anak satu ini lantas menerka-nerka apakah Baim Wong sudah kehilangan akal, sampai membuat konten se sensitif itu.

"Are you out of your mind?! Yes I didn't chat you personally. Coz this isn't personal," ungkap Deddy Corbuzier.

Selain Deddy Corbuzier, banyak public figure lainnya yang setuju dengan pendapat suami Sabrina Chairunnisa itu. "Kenapa sih? Ini yang namanya temen ya? Masa musibah dijadiin bahan beginian," ujar Celine Evangelista di kolom komentar. "Astagfirullah miris bgt! Terima kasih Tuhan masih memberikan pikiran yang lebih waras," kata Sylvia Genpati. "Keluarga saiko!! Masa KDRT dijadiin becandaan sih? Otak sekeluarga ditaro mana? Warung Padang?" tambah @ani***.