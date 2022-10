JAKARTA - Deddy Corbuzier menanggapi video viral Rizky Billar yang membahas tentang perselingkuhan. Belakangan, suami Lesti Kejora itu memang menjadi perbincangan hangat lantaran dilaporkan sang istri atas dugaan KDRT yang dipicu karena ketahuan berselingkuh.

Deddy mengunggah potongan video viral itu di laman Instagram pribadinya. Billar dalam pernyatannya menyebut bahwa selingkuh itu murah dan dilakukan oleh orang yang murahan.

"Selingkuh itu murah, makanya dilakukan oleh orang murahan. Tapi setia itu mahal, karena tidak mungkin dilakukan oleh orang murahan." ucap Rizky Billar.

Sang mantan pesulap menambahkan keterangan di unggahannya. Ia tak setuju dengan Billar dan membantah pernyataan selingkuh itu murah.

Ayah Azka Corbuzier itu kemudian menyebutkan bahwa definisi selingkuh bagi Billar itu seperti jajan.

"Mungkin lu bayarnya murah pada saat itu. Itu bukan selingkuh, itu jajan, bos. Beda, bos. Anyway, BJJ-an yuk?" lanjut Deddy Corbuzier dalam video.

Adapun BJJ itu merupakan singkatan dari Brazilian jiu-jitsu, yang merupakan sindiran satire dari Deddy Corbuzier seolah menanggapi laporan Lesti bahwa dirinya dicekik dan dibanting oleh Billar.

Sementara itu, dalam keterangan postingannya, Deddy meminta pria asal Medan, Sumatera Utara itu untuk segera muncul dan mengklarifikasi kabar yang tengah beredar.

Pasalnya, jika Billar berani mengakui kesalahanya ia akan lebih dihargai ketimbang bersembunyi tanpa menyelesaikan masalah.

"Perasaan gue kalau selingkuh MAHAL!! Wake up!! Ur fake post on all sosmed will only be a time BOMB. U feed stupid people who believe... (bangun! unggahan palsumu di media sosial akan jadi bom waktu. Kamu menyuapi orang-orang yang percaya) Emak emak. Be Real! People will accept u,” tulis Deddy Corbuzier.

Seperti diketahui, Rizky Billar dilaporkan oleh sang istri atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan kepolisian, ia disebut membanting dan mencekik Lesti, setelah diduga ketahuan berselingkuh.

Sampai saat ini sang pesinetron belum memberikan keterangan apapun. Sedangkan Lesti Kejora tengah menjalani perawatan di RSIA Bunda Menteng Jakarta Pusat, sejak Kamis (29/9/2022).