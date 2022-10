JAKARTA - Deddy Corbuzier menanggapi kehebohan yang menyeret nama Baim Wong. Artis tersebut kembali dirujak netizen usai membuat konten prank YouTube soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke polisi.

Mantan ilusionis itu ikut geram melihat konten Baim. Kekesalan dan kekecewaan itu diungkapkan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Sorry Bro.. Kali ini loe Chuaaxs bgt... Dan gue sirik... Gimana caranya gue bisa kaya loe ya konten keluarga sama prank," tulis Deddy Corbuzier mengawali dikutip dari Instagram, Minggu (2/10/2022).

Â

Deddy Corbuzier dengan tegas mengatakan bahwa konten Baim Wong kali ini sangat keterlaluan dan tidak lucu. Pasalnya ia terkesan merendahkan pihak kepolisian dan juga perkara KDRT.

"But bro.. This is out of limit... I'm sorry.. Not funny (ini melampaui batas. Maaf, ini tidak lucu) ini jelas merendahkan polisi nya! Dan KDRT," tegasnya.

Bapak anak satu ini lantas menerka-nerka apakah Baim Wong sudah kehilangan akal, sampai membuat konten sensitif seperti itu.

"Apakah kamu gila? Aku tak mau membicarakannya secara pribadi denganmu, karena ini bukan hal pribadi," ungkap Deddy Corbuzier dalam bahasa Inggris.

Selain Deddy Corbuzier, banyak public figure lainnya yang setuju dengan pendapat suami Sabrina Chairunisa itu. "Kenapa sih? Ini yang namanya temen ya? Masa musibah dijadiin bahan beginian," ujar Celine Evangelista di kolom komentar. "Astagfirullah miris bgt! Terima kasih Tuhan masih memberikan pikiran yang lebih waras," kata Sylvia Genpati. "Keluarga saiko!! Masa KDRT dijadiin becandaan sih? Otak sekeluarga ditaro mana? Warung Padang?" tambah @ani***. Seperti diketahui, konten YouTube Baim Wong ini bertepatan dengan ramainya isu KDRT yang dialami Lesti Kejora. Sang pedangdut melaporkan suaminya, Rizky Billar atas dugaan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, 28 September 2022 malam. BACA JUGA:Inul Daratista Sedih Lesti Kejora Jadi Korban KDRT Rizky Billar BACA JUGA:Rizky Billar Diduga Lakukan KDRT, Inul Daratista Beri Peringatan untuk Hati-hati