KISRUH rumah tangga Rizky Billar dan Lesti Kejora makin melebar kemana-mana. Saat ini bukan hanya soal KDRT yang ramai menjadi sorotan, tetapi juga masa lalu RizkyĀ Billar yang perlahan ikut mencuat ke permukaan.

Entah benar atau salah, akan tetapi baru-baru ini muncul unggahan Twitter milikĀ @BanyuSadewa yang membuat kaget sejumlah orang. Pasalnya, akun tersebut terlihat mengunggah ulang screenshot dari TwitterĀ @GigoloJKT1993 pada 2015 silam.

Dalam unggahannya, tampakĀ akun @GigoloJKT1993 mempromosikan seorang pria dengan wajah mirip Rizky Billar. Bahkan, pin Blackberry Messengernya juga sengaja disebar oleh akun tersebut.

"Rizky, Minat? Invite bbm 51e*****," bunyi unggahanĀ TwitterĀ @GigoloJKT1993 yang diunggah ulang oleh akun Simpenan Pejabat.

Terlihat ada beberapa foto wajah mirip Rizky Billar yang diunggah oleh akun Gigolo tersebut. Termasuk foto saat ia bertelanjang dada.

Tak hanya itu, di 2020 akun Gigolo juga sempat mengatakan bahwa Rizky Billar merupakan alumninya. Hal itu bermula dari unggahan akunĀ @mrvvip.

"Rizky Billar looks bulge on wet jersey," tulis akunĀ @mrvvip.

"Alumni gue nih... Pas baru datang Jakarta. Mungil sih sebenernya punya doi," balas akun Gigolo.

Sebelumnya, seorang wanita pemilik akun TikTok @AvnieMaya menyebut bahwa Rizky Billar sudah memiliki anak perempuan sebelum menikah dengan Lesti Kejora. Bahkan anak perempuanĀ itu disebut merupakanĀ buah hati dari Billar dan seorang tante pemilik salon di Kalibata.

Akan tetapi, baru beberapa jam diunggah, video tersebut langsung dihapus. Bahkan perempuan itu mengatakan bahwa dirinya belum bisa memastikan hal tersebut.

"Guys sorry ya, gue pikir nggak ada serame itu. Sorry kalau videonya gue take down ya, karena itu sesuatu yang belum pasti, ya kan. Karena gue belum konfirmasiĀ juga dari pihak sama pihak sana sini, nanti yang ada akhirnya jadi fitnah untuk diri gue," ucap sang pemilik akun.