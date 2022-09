JAKARTA - Devina Kirana, model cantik satu ini tengah menjadi perbincangan publik karena diduga sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Namun hingga kini Devina belum menyatakan klarifikasi, terkait dugaan tersebut. Malahan jika diintip dari akun Instagram miliknya @kiranadevina, ia malah sedang asyik liburan di Singapura.

Melalui story Instagram miliknya, Devi membagikan momen kebahagiaannya itu yang sedang berada di salah satu hotel di Marina Bay.

"Oh my God, this is nice view," kata Devina.

Ia pun memperlihatkan setiap sudut ruangan tempatnya menginap selama di Singapura. Bahkan dirinya ditemani beberapa orang, yang di antaranya adalah teman-temannya sendiri.

Tak hanya itu saja, Devina juga menyambangi Disneyland Singapore bersama temannya.

Dalam video dan foto yang diunggahnya itu, Devina tampak menikmati suasana seperti tak memperdulikan isu miring yang menimpanya yaitu jadi selingkuhan Rizky Billar.

Sementara itu netizen menyerbu akun milik Devina. Di sejumlah kolom komentar foto model tersebut, tersemat kalimat-kalimat yang menduganya sebagai orang ketiga di pernikahan Lesti Kejora. "Owh ini toh pelakornya haha," kata salah seorang netizen. "Cantik sih tapi sayang cantiknya digunain untuk merebut suami orang," timpa netizen lainnya. "Netizen tau dari mana ini pelakornya. Takutnya nanti gw lempar batu malah malu sendiri kalau bukan orang ini," tulis @iis****.