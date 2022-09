AKUN Instagram milik Devina Kirana ramai dibanjiri komentar netizen. Hal tersebut berhubungan dengan kasus rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Kemunculan rumor bahwa Devina merupakan selingkuhan dari Rizky Billar diketahui menjadi alasan netizen ramai menyerbu akun Instagramnya. Padahal tak diketahui pasti apakah benar bintang Jodoh Wasiat Bapak itu adalah selingkuhan dari Rizky Billar.

Dalam unggahan terakhirnya, Devina terlihat membagikan foto saat dirinya tengah berlibur di Los Angeles. Mengenakan kemeja putih dan vest coklat, Devina terlihat tersenyum menghadap kamera sembari menggunakan kacamata untuk menghalau sinar matahari.

"Dear Los Angeles , i’ll never get over you," tulisnya dalam unggahan tersebut.

Entah apa yang membuat rumor tersebut bisa beredar. Akan tetapi, netizen terlihat ramai membanjiri unggahan foto terakhirnya dengan ribuan komentar negatif.

"Kalo beneran sih ga punya hati, udh tau orang punya istri," kata halima***.

"Kalo emng bener ini selingkuhannya. Bener bener lo yaa gapunya hatiii," tutur celsi***.

Baca Juga: Pos Indonesia Pekenalkan ULBI, Kampus Logistik Pertama di Indonesia

"Kayaknya beneran deh , soalnya cincin couple nya ada," ucap ochy***. "Kalau ig nya di kunci atau matiin komentar berarti bener ya ges," ujar faran***. Sebagaimana diketahui, rumah tangga Rizky Billar dan Lesti Kejora memang tengah mengalami masalah. Berawal dari Lesti yang mengetahui perselingkuhan suaminya, pelantun Bawa Aku Ke Penghulu itu lantas meminta untuk dipulangkan ke kediaman orang tuanya. Kesal dengan permintaan Lesti, Rizky Billar diduga melakukan tindak kekerasan di dua waktu yang berbeda. Mulai dari membanting istrinya ke kasur, hingga mencekik leher Lesti.