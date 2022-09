HONG KONG - Sebelum menjadi artis, aktor Aaron Kwok ternyata pernah menjalani pekerjaan penuh peluh sebagai mekanik air conditioner (AC) saat masih muda. Hal itu terungkap dalam episode terbaru 55 Tahun TVB.

Dalam episode itu, stasiun TV yang berbasis di Hong Kong tersebut merilis foto formulir aplikasi saat sang aktor melamar menjadi penari, sekitar tahun 1984. Dalam formulir itu, juga tertera pekerjaan lama sang aktor dan gaji yang diterimanya.

Mengutip Asia One, Jumat (30/9/2022), formulir tersebut menampilkan Aaron, yang saat itu masih berusia 18 tahun, bekerja sebagai mekanik AC dengan gaji HKD1.700 atau setara dengan Rp3,3 juta per bulan.

Berusaha mengubah nasib, dia kemudian masuk industri TV dan bergabung dengan TVB. Dalam buku autobiografinya, I Need Love Aaron Kwok yang dirilis pada 1991, sang aktor mengungkapkan pekerjaannya di TV tak berjalan mulus dan tak ada peningkatan gaji selama 5 tahun.

“Aku bekerja dengan berat hati. Tak banyak hal yang kuminta. Saat itu, hanya ingin memberikan rumah yang layak untuk orangtuaku bisa tinggal dengan nyaman. Tapi dengan gajiku saat itu, keinginan tersebut hanya mimpi,” ujarnya.

Pada 1990, Aaron Kwok kemudian mendapat peran dalam drama laga The God and the Demons of Zu Mountain. Saat akan membanggakan diri pada keluarganya, sang aktor justru merasa malu karena wajahnya hanya terlihat sekilas dalam drama itu.

“Hari itu, aku malu dan merasa bersalah kepada keluargaku dan berjanji akan mendapat proyek akting yang bagus di masa depan. Dengan begitu, semua keluarga bisa melihat wajahku dengan jelas di TV,” tuturnya.

Janji itu kemudian ditepati Aaron Kwok. Pada era ‘90-an hingga awal 2000-an, dia tercatat sebagai salah satu aktor tampan Hong Kong dengan kekayaan mencapai USD96 juta atau setara Rp1,45 triliun. Dengan uang itu, dia berhasil mewujudkan impiannya memberikan rumah nyaman untuk keluarganya.*

