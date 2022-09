JAKARTA - 2,5 tahun berpacaran, pasangan Ranty Maria dan Rayn Wijaya rupanya masih belum kepikiran untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Padahal beberapa waktu lalu, keduanya sempat digosipkan akan menikah dalam waktu dekat.

Bukan tanpa sebab keduanya dikabarkan akan menikah dalam waktu dekat. Pasalnya potret-potret keromantisan mereka sempat tersiar melalui media sosial.

Menanggapi persoalan itu, Ranty Maria pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya masih belum mau untuk melanjutkan hubungannya dengan Rayn ke jenjang yang lebih serius. Pasalnya artis 22 tahun ini mengaku masih fokus meniti karirnya di dunia hiburan di tanah air, begitupun Rayn.

"Astaga kami masih muda, kami masih punya banyak mimpi untuk dikejar, jadi malu omongin berdua," kata Ranty Maria, saat ditemui di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 28 September 2022.

Selain ingin fokus di dunia hiburan, Ranty juga mengaku masih mempunyai segudang cita-cita yang ingin diraih. Oleh karenanya, ia memilih untuk tidak buru-buru membawa hubungannya dan Rayn ke jenjang pernikahan.

"Ya udah pernah jalan bareng juga jadi kenal, let's go aja karena this my best friend jadi ngapain buru-buru juga," ucapnya.

Meski belum kepikiran menikah, Ranty menyebut jika orangtuanya dan Rayn sudah sempat bertemu. Sayang, pertemuan itu hanya sekedar untuk bersilaturahmi, bukan untuk membicarakan pernikahan.