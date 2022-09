JAKARTA - Istri mendiang Reza Gunawan, Dewi Lestari yang akrap disapa Dee Lestari membagikan cerita semasa hidup sang suami. Dee Lestari merasa kebingungan menjalani hidup sebagai single parents. Sebab tidak ada lagi yang mengiringi anaknya untuk bernyanyi, bermain, dan mencarikan berbagai program belajar. Hingga, menyusun sistem belajar untuk kedua anaknya.

“Siapa yang kini mengiringi Atisha bernyanyi, mengajaknya tanding catur, bermain board game, mencarikannya berbagai program belajar yang menantang,” tulis Dee Lestari, seperti dikutip dari keterangan postingan di Instagram pribadinya @deelestari.

Dee lestari juga mengungkapkan sudah tidak ada lagi yang akan memandunya dalam urusan teknologi. Bahkan, ia menyebutkan darimana dirinya bisa mendapatkan nasihat dan analisis untuk memecahkan persoalan.

“Siapa yang kini melatih Keenan bermusik dengan tekun, mencarikan akses ke berbagai kursus, menyusunkan sistem untuknya belajar? Siapa yang memandu kami urusan teknologi, gawai, kesehatan fisik dan batin? Dari mana kami bisa mendapatkan nasihat dan analisis jitu untuk hampir semua persoalan?” kata Dee Lestari.

“You left me a Very big shoe to fill, my dear,” tambahnya.

Ibu dua anak ini juga mengaku peran sang suami tidak tergantikan, meski sekeras-kerasnya dirinya mencoba. Dirinya menyatakan posisi Reza Gunawan tak bisa digantikan dengannya. Ia menyatakan akan berusaha mengisi celah yang ada dengan kelebihan dan kekurangannya.

“Memberi warna baru pada keluarga kecil kita, Pasti tak sama, dan tak akan pernah lagi sama. Namun, kuharap daya upayaku akan cukup. Saat ini kami masih terlatih beradaptasi dengan hari-hari tanpamu,” ujar Dee Lestari.

Menurut Dee Lestari meski meraba dan terjatuh, dirinya harus terus berjalan. Ia juga yakin Reza Gunawan tetap ada dihatinya di tempat paling istimewa dan tak tergantikan.

“Even though we fumble and stumble, we’ll keep on going, knowing that you’ll live in our hearts, in the utmost special place that’s simply irreplaceable,” sambungnya.