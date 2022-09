ARTIS Felicya Angelista semakin rutin saja memeriksakan calon anak keduanya yang masih berada dalam kandungan. Setelah sekian lama menjalani USG dan sang calon anak tak pernah menunjukkan wajahnya. Berbeda dengan pemeriksaan yang dijalaninya baru-baru ini.

Melalui akun Instagramnya, istri dari Immanuel Caesar Hito ini tampak mengunggah foto wajah calon anak keduanya saat berada di dalam perut. Bahkan bayi yang berusia hampir 7 bulan dalam kandungan itu terlihat memiliki pipi yang cukup gemuk.

"Hello mamoy’s & papoy’s little girl, baby Z You are 24 weeks 4 days today Cpt bgt nak udah otw 7bulan.. ," ungkap Feli pada keterangan foto.

Lewat unggahannya, Feli pun mengaku berterima kasih pada calon anak keduanya lantaran mau menunjukkan wajahnya. Bahkan, ia menyebut jika bayi yang dipanggilnya dengan sebutan baby Z ini memiliki wajah yang mirip dengan anak pertamanya, Bible.

"Makasih sayangku udh nunjukin mukanya hari ini, ga malu2 Mirip bgt sih adek sama kaka @babybible911," paparnya.

"Makasih Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus selalu sertai dan lindungi tumbuh kembang baby Z dan baby B," tambahnya.

Unggahan tersebut membuat penggemarnya ramai membanjiri kolom komentar. Selain merasa gemas lantaran melihat wajah dari calon anak keduanya, para netizen juga ikut mendoakan kelancaran persalinan Feli yang diprediksi akan berlangsung Desember mendatang. "Sehat terus bumil sama baby ke 2 ya sama kakak bible Sama papoy Amin," kata rizkhaariestuty. "Aaaaaaa gemash banget...adeknya Bible sehat-sehat terus sayang dan mamoy," tutur giinafauziiah06. "Lancar sampai persalinan ka Feli semoga dede dan mamoy sehat-sehat," timpal putripermady. "Sehat terus dd dan mam nya semoga dilancarkan semua nya," tambah nad_nadach.