JAKARTA - Isu perselingkuhan Reza Arap tengah menjadi sorotan publik dan hangat diperbincangkan. Wendy Walters diduga meradang karena hal tersebut.

Selain menuliskan cuitan di twitter terkait perselingkuhan, Wendy juga kepergok mengubah caption foto pernikahannya dengan Reza Arap.

Lewat postingan akun gosip @nyinyir_update_official, tampak semula Wendy menuliskan caption tanggal pernikahan dan emoji hati.Namun baru-baru ini, Wendy malah mengubahnya menjadi "fuck around" disertai emoji wajah badut.

Perubahan itu tak hanya sekali saja. Wendy kembali menambahkan kalimat terakhir dengan kata-kata yang lebih terdengar menyedihkan lagi.

"thank you for the trauma" kata Wendy, dikutip dari @nyinyir_update_official, Rabu (21/9/2022).

Banyak netizen yang menduga hal ini menjurus pada isu perselingkuhan Reza Arap yang sedang hangat diperbincangkan. Mereka ramai memberikan komentar untuk mendukung Wendy Walters. "Apapun alasannya, selingkuh tidak dibenarkan!" kata @zi****** "Secakep gitu aja diselingkuhin... gak paham lagi" tutur @lid******* "Wajar sih kalau udah ada orang ketiga jadi trauma, sebucin itu aja bisa menduakan gimana yang kaga bucin" tulis @na***** Sementara itu, Wendy Walters mengisyaratkan adanya perselingkuhan Reza Arap lewat cuitan di twitter. "Apa iya ada alasan yang cukup menjustifikasi perselingkuhan di saat perempuan udah berusaha jadi istri yang baik, diem di rumah dan ga macem-macem? Apa iya cape hati bisa sembuh dengan fuck around? Bukannya kunci hubungan itu komunikasi? bukan fuck around?" tulis Wendy Walters.