FESTIVAL musik Pestapora akan digelar selama tiga hari berturut-turut mulai Jumat, 23 September 2022 mendatang di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Dalam penyelenggaraannya, panitia telah menyiapkan ratusan musisi dan juga panggung mewah nan megah untuk memuaskan hasrat pecinta musik Tanah Air.

Sedikitnya akan ada 174 musisi Tanah Air yang akan tampil di enam panggung berbeda dalam Festival Pestapora. Jelang pembukaan festival musik tersebut, Direktur Boss Creator Pestapora, Kiki Aulia Ucup menjelaskan bahwa pihaknya kini terus melakukan persiapan menjelang helatan tersebut.

"Udah mulai making dan bangun stage-stagenya bisa dibilang udah 80 persen lah ya perjalanannya," kata Kiki Aulia Ucup saat jumpa pers di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).

Selain persiapan panggung, pihak panitia juga memperhatikan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah untuk seluruh penonton yang hadir. Seluruh musisi juga dijadwalkan melakukan cek sound pada Kamis, 21 September 2022 besok.

"Dan timeline nya hari ini semua production udah berdiri, udah di cek semua dan set up semua. Dan besok para musisi udah mulai check sound," ungkap Ucup.

Tak sampai disitu, Pestapora juga menyediakan ruang perawatan balita. Sehingga penonton yang hadir bisa membawa buah hatinya untuk ikut menikmati konser.

"Nggak ada pembatasan usia, makanya kita disitu ada nursery room untuk mereka yang bawa anak kecil tetep bisa membawa anaknya ke sana dan ada program juga," tutur Ucup.

"7 tahun ke atas beli tiket, 7 tahun kebawah gratis," lanjutnya.

Sekedar informasi, penonton Pestapora sudah bisa memasuki kawasan panggung sekitar pukul 13.00 WIB. Calon penonton pun diharapkan datang lebih awal guna menghindari kerumunan.

"Kita akan open gate itu dimulai pukul 13.00 WIB," tutur Ucup.

Panggung puncak Pestapora akan diisi banyak penampil, di hari pertama musisi yang akan tampil yakni Vierratale, The Adams, Rocker Rockers, RAN, Project Pop, NDX AKA, JKT48, Inul, Geisha, Abdel dan Temon, Fourtwnty, Float, Efek Rumah Kaca, Barasuara dan masih banyak lagi.

Kemudian di hari kedua ada Trio Ambisi Bersama The Bataks Band, Tiara Andini, The Panturas, Seringai, Pee Wee Gaskins, Nadin Amizah, Nasida Ria, Navicula, Jason Ranti, Ipang Lazuardi, Kangen Band, Kerispatih dan masih banyak lagi.

Hari ketiga ada Tulus, Tribute to Koes Ploes (Vincent, Desta, Endah N Rhesa, Ndarboy Genk, Melly Goeslaw, Fiersa Besari, Hindia, Isyana Sarasvati, Budi Doremi, The Sigit, The Changcuters dan masih banyak lagi.

Para calon penonton juga akan mendapatkan akses di www.pestapora.com untuk memudahkan bertransaksi online memilih official merchandise Pestapora yang nantinya cenderamata yang sudah dibeli dapat langsung diambil di lokasi acara.