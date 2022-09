JAKARTA - Indonesia’s Got Talent menghadirkan kejutan tiap episodenya. Peserta, Cassidy Lee menghadirkan aksi mengagumkan di depan para juri, termasuk Reza Arap.

Cassidy Lee adalah pesulap yang berasal dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Cassidy Lee menunjukan aksinya di atas panggung Indonesia’s Got Talent dan tidak mau melewatkan kesempatan ini lewat tiket Golden Buzzer.

Cassidy memainkan aksi pesawat kertas. Kemudian ia meminta para penonton melemparkan pesawat kertas tersebut kepada juri. Kemudian ia meminta Reza Arap memasukan pesawat kertas tersebut dalam kotak.

Cassidy kemudian menggambar seseorang. Kemudian ia membuka pesawat kertas yang sudah diamankan sebelumnya. Reza lantas membuka pesawat dan membaca sebuah kata, yakni sepupu.

Reza tak menyangka pesawat yang diambil secara random itu terdapat kata sepupu. Reza lantas menceritakan sosok sepupunya.

“Hidup adalah akumulasi dari pertemuan kita dengan orang dan kenangan yang kita ciptakan,” kata Cassidy Lee.

Cassidy Lee kemudian menghadirkan Wawan, sepupu yang dicintai Reza. Reza terharu atas kehadiran sang sepupu di atas panggung.

“Can I just press the button once again? Terlalu bagus man. Thank you so much, Cassidy,” ucap Reza.

Para juri pun terharu dengan aksi yang dihadirkan Cassidy.

“Cassidy luar biasa banget. I don’t know how you play the magic, but for me the most important thing is how you play with our hearts and our minds, you have another thing emang kamu sangat berbakat dalam hal ini luar biasa sih,” kata Rossa.

“Bakat adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia dengan keunikannya. Gua nggak tau lu dateng dari mana pengalaman lu seperti apa tapi dari dua penampilan lu, bagaimana lu merangkai sebuah cerita itu adalah bakat lain dari sulap lu sendiri dan malam ini lu adalah bintang,” ujar Denny Sumargo.