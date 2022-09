JAKARTA - Pemakaman Ratu Elizabeth II berlangsung pada Senin pagi, (19/9/2022) waktu setempat. Pemakaman sang Ratu akan berlangsung di Westminster Abbey, dimana peti mati Ratu akan tiba di biara pada pukul 11 ​​pagi yang akan diiringi dengan mengheningkan cipta selama dua menit.

Lantas, Himne apa yang akan dinyanyikan pada pemakaman Ratu Elizabeth II pada hari ini? Belum diketahui secara pasti himne apa yang akan ditampilkan sebagai iringan dari prosesi pemakaman Ratu.

Namun, sepertinya himne The Lord's My Shepherd akan dibawakan, karena ini adalah himne favorit Elizabeth. himne favorit lain yang mungkin ditampilkan adalah Praise, My Soul, The King of Heaven. Pilihan lain yang kemungkinan akan dibawakan yakni termasuk lagu kebangsaan, Jerusalem dan I Vow to Thee, My Country.

Selain itu, ada beberapa musik yang diperkirakan akan ditampilkan dalam pemakaman Ratu Elizabeth II. Pada ulang tahun Ratu yang ke-90 di tahun 2016, daftar musik favoritnya dirilis, yakni menampilkan campuran musik klasik, nomor teater musikal, dan himne tradisional.

Beberapa favorit Elizabeth yang mungkin ditampilkan di pemakamannya meliputi:

1. Sing (Gary Barlow and the Commonwealth Band featuring the Military Wives)

2. The White Cliffs of Dover (Vera Lynn)

3. Milanollo Regimental March (Quick March of the Coldstream Guards)

Ketua paduan suara Westminster Abbey James O'Donnell dipastikan akan bertanggung jawab atas musik dan memimpin paduan suara Westminster Abbey di pemakaman Ratu Elizabeth II.

Iringan Pawai pemakaman Ratu Elizabeth II Pawai pemakaman akan dimainkan selama prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II oleh band HM Royal Marines. Daftar pawai pemakaman yang akan dimainkan termasuk oleh Mendelssohn dan Chopin, ditambah tiga dari Beethoven's B flat minor Funeral Marches. Band-band ini juga akan memainkan pawai pemakaman yang disebut Regrets oleh musisi militer dan pemimpin band Charles Panne (1853-1871). Pilihan Quick Marches akan dibawakan oleh band-band yang berbaris di sepanjang rute prosesi pemakaman. Kemudian di Wellington Arch, di mana peti mati sang Ratu akan dipindahkan dari kereta seremonial ke State Hearse sebelum perjalanan terakhirnya ke Windsor, Royal Marines Band akan memainkan musik medley. Mulai dari potongan musik Jerusalem, lagu David of the White Rock, Isle of Beauty dan Minstrel Boy, ditambah Supreme Sacrifice, beberapa lagu himne yang sering dimainkan oleh band-band militer.*