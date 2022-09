PASANGAN Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha telah resmi menjadi suami istri sejak 15 Januari 2022 lalu. Akan tetapi setelah sah, pasangan ini justru belum pernah melaksanakan bulan madu, seperti yang biasanya dilakukan oleh pasutri baru.

Rupanya ada alasan mengapa keduanya masih belum mendapatkan waktu untuk berbulan madu, dikarenakan kesibukan sang istri. Hal itu diungkapkan oleh Vidi Aldiano lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

Di dalam video, pelantun Nuansa Bening itu tampak tak terima, lantaran kerap dibilang ada di mana-mana karena memiliki banyak teman dari kalangan selebriti. Padahal menurut Vidi, sang istri kah yang lebih sibuk dan ada di mana-mana dibanding dirinya.

Pria 32 tahun itu, lalu menyebutkan deretan film dan serial web yang dibintangi oleh Sheila Dara. Mulai dari Jejak Rasa, Gara-Gara Warisan, My New Rules of Journey, Teka Teki Tika, Miracle in Cell No.7, Noktah Merah Perkawinan, hingga Jagat Arwah yang akan segera tayang.

Sementara, dalam keterangan unggahannya, sahabat Jessica Mila itu menuding kesibukan Sheila lah yang membuat mereka tak kunjung honeymoon meski telah 9 bulan berumah tangga.

"Semua ini, proyeknya ibu negara yang cuma di tahun ini saja. Pantesan kita belum bisa honeymoon ya @sheiladaisha," tulis Vidi Aldiano, dikutip Minggu (18/9/2022).

Mengakhiri unggahannya, Vidi pun melemparkan candaan yang mengundang gelak tawa dari netizen. Vidi Aldiano menyebut statusnya yang sebentar lagi akan menjadi bapak rumah tangga yang menikmati harta istri. "Apakah mimpiku untuk menjadi bapak-bapak rumah tangga yang tinggal leyeh-leyeh di rumah menikmati harta istri akan tercapai segera?," ungkap Vidi Aldiano.