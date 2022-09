AKTOR Verrell Bramasta berkesempatan untuk tampil dalam konten Di Balik Pintu milik Boy William. Dalam kesempatan itu, Verrell bukan hanya mengajak Boy untuk berkeliling rumah mewahnya, tetapi juga menceritakan beberapa kisah hidupnya.

Boy sendiri sempat menanyakan soal asmara pada putra Venna Melinda tersebut. Ia bahkan mempertanyakan rumor bahwa Verrell dan Natasha Wilona kini telah balikan dan kembali menjalani hubungan sebagai pasangan kekasih.

“Kalian balikan atau nggak? Tahu nggak, konspirasi pacar lu siapa itu lebih berat dari konspirasi polisi-polisian,” tanya Boy William dalam video tersebut.

"Nggak bro," jawab Verrell.

Verrell menyebut bahwa dirinya kini sudah tak lagi mau menjalin hubungan dengan seorang perempuan hanya untuk berpacaran. Bahkan ia sempat menyebut bahwa apabila kelak muncul kabar kedekatannya dengan seorang perempuan, artinya kakak dari Athalla Naufal ini akan segera menikah.

"Gue udah nggak mau pacaran-pacaran," katanya.

"Nanti kalau lo dapat kabar itu berarti kabar bahwa aku akan menikah,” sambungnya.

Mendengar hal itu, Boy pun sempat meminta agar pria .. tahun itu memilih antara Natasha Wilona, Febby Rastanty, dan juga Livy Renata. Tak ambil pusing, Verrell pun mengatakan bahwa Wilona lah yang ia pilih. Sebab, Wilona merupakan sosok perempuan yang dianggapnya sangat mengenal dirinya.

Sayangnya, ditengah jawabannya Verrell sempat menyinggung soal pembatas antara hubungannya dengan Wilo dan membuat mereka terpaksa harus mengakhiri kisah asmara mereka.

"Sejujurnya, kayaknya yang sudah tahu aku luar dan dalam, segala macam, ya, Wilona. Again, there is a gap between us," kata Verrell.

Saat diminta berandai-andai oleh Boy William, Verrell pun dengan tegas menyebut bahwa jika tak ada penghalang, ia mengaku akan menikahi mantan kekasih Stefan William tersebut. Bahkan, ia juga membantah bahwa hubungannya dengan Wilo hanya sebuah settingan belaka. “Kalau kalian satu agama, hajar enggak?," tanya Boy lagi. “Ya, for sure, ya. Of course, ya,” jawab Verrell tanpa bingung. “No (bukan sekadar shipping content). Ya (memang suka Wilona), gue habis (putus) sama dia kan belum pacaran-pacaran lagi, cuma dekat-dekat doang, kan,” pungkasnya.