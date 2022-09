ARTIS Verrell Bramasta dikenal sebagai salah satu publik figur yang memiliki banyak penggemar. Bukan hanya cukup mahir dalam berakting, penampilan putra pertama Venna Melinda ini juga turut didukung lantaran wajahnya yang tampan.

Namun, siapa sangka jika sewaktu masih duduk di bangku sekolah, mantan kekasih Natasha Wilona ini sempat mengalami bully? Ya, Verrell mengungkapkan hal itu pada Boy William saat tampil dalam channel milik presenter 30 tahun itu.

"Selama SMP dan SMA, gue tuh di-bully parah banget sama kakak kelas. Basically semua orang di sekolah gua," ungkap Verrell dikutip konten YouTube Dibalik Pintu Boy William.

Kakak dari Athalla Naufal dan Vania Athabina ini mengaku jika dirinya bukan hanya mengalami bully secara verbal. Tetapi juga fisik.

"Semuanya (fisik dan verbal)," jelasnya.

Kala itu, Verrell mengatakan bahwa dirinya terpaksa menerima bully lantaran penampilan fisiknya. Tubuh Verrel yang pendek dan berpipi tembem dianggap oleh teman-teman satu sekolahnya tak pantas untuk menjadi idola.

Apalagi untuk sekedar mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekolahnya. Lantaran saat itu Verrell sempat mengikuti ajang Idola Cilik.

"Ibuku memaksaku untuk ikut Idola Cilik. Dia taruh poster sepanjang lorong di sekolahku. Waktu kecil, gue tuh chubby dan pendek. Jadi kayak bahan bully-an banget lah," paparnya.

Hal itu sontak membuat lama kelamaan Verrell semakin banyak mendapatkan bully dari teman-temannya. Bahkan hingga harus rela makan di toilet.

"Pertama pas gue keluar kelas, mereka kayak 'Idola Cilik gendut, dasar', corat-coret semua poster gue. And then it escalated (dan kemudian meningkat), gue sampai makan di toilet," pungkasnya.