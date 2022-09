PENYANYI Keisya Levronka gagal membawakan lagu Tak Ingin Usai yang diciptakan Mario G Klau untuk dirinya. Kegagalan membawakan lagu tersebut diketahui bukan untuk pertama kalinya terjadi dalam hidup gadis 19 tahun itu.

Terbaru, Keisya dikabarkan kembali sumbang saat menyanyikan ‘Tak Ingin Usai’ di acara bergengsi di Malaysia, Anugerah Industri Muzik (AIM). Ia dihujat netizen karena lagi-lagi fals saat bernyanyi dengan nada tinggi.

Seolah menyadari hal itu, Keisya pun menuliskan keresahannya di sosial media Twitter, Senin 11 September 2022.

“Very sad, but very happy at the same time,” tulis Keisya, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis 15 September 2022.

Cuitan Keisya itu sontak dibanjiri hujatan para warganet.

Banyak yang menganggap Keisya tak bisa menguasai lagunya sendiri, hingga membuat malu di ajang bergengsi negara Malaysia itu.

“Kalau beralasan masih belajar dan sebagainya mah ga usah diambil job nyanyinya,” kata akun @sun*****.

“Keisya mending debut akting aja gausah nyanyi,” kata akun @res******. “Keisya,kamu gak bisa lho terus-terusan penampilannya seperti itu,” kata akun @matc****. Warganet menganggap Keisya seperti tak belajar dari kesalahan. Menurut mereka, ada banyak solusi agar Keisya bisa membawakan lagu tersebut dengan baik tanpa suara yang sumbang. Sebelumnya, ia beberapa kali mengalami suara sumbang di bagian nada tinggi. Tak cuma netizen, desainer Tanah Air, Ivan Gunawan juga memberi kritik pedas. Namun, Keisya mengaku sakit hati dengan cara Ivan mengomentari dirinya.