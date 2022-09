JAKARTA - GTV sebagai pilihan terbaik keluarga Indonesia akan segera merayakan Amazing 20 dan siap mempersembahkan kado spesial lewat GTV Love Suroboyo, Video Content Creator Awards 2022, dan puncak perayaan Amazing 20.

Malam puncak Amazing 20 akan ditayangkan secara Live dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 8 Oktober 2022. Para musisi berkelas dan komedian papan atas siap menghadirkan panggung parade komika dan memeriahkan panggung Amazing 20.

“Ini menjadi milestone baru bagi GTV dalam mendekatkan diri dengan pemirsa setianya. GTV selalu konsisten memberikan program inovatif, membangun, dan menghibur sehingga menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat," ujar Valencia Tanoesoedibjo, Managing Director GTV.

BACA JUGA:Â Dewa 19 dan Slank Siap Hadirkan Kolaborasi Spesial di Amazing 20 GTV

BACA JUGA:Â Sempat Tak Beri Restu, Hotman Paris Akui Ingin Menantu Berdarah Batak

Dia menambahkan, "Ini juga menstimulus perkembangan industri kreatif sekaligus penghargaan kepada para insan kreatifnya. Tahun ini, GTV kembali menggelar Video Content Creator Awards 2022 dan Amazing 20 yang menghadirkan band–band legendaris, seperti Dewa 19, Ari Lasso, dan Slank."

“Konser bersejarah karena dulu pernah sekali satu panggung, namun itu sudah beberapa tahun lalu. Kolaborasi ini unik karena aku bakal nyanyi di Dewa dan vokalis Dewa akan tampil bareng Slank,” kata Kaka Slank saat Press Conference Amazing GTV, pada 15 September 2022.

Selain penampilan kedua band legendaris itu, panggung Amazing 20 juga akan dimeriahkan oleh Bunga Citra Lestari, Inul Daratista, Rina Nose, Dewi Perssik, Happy Asmara, Farel Prayoga, Novia Bachmid, Danang, dan Ayu Ting Ting.

Tak hanya itu, akan ada pula penampilan menegangkan dari Master Limbad dan penampilan khusus Sule, Marshel Widianto, Celine Evangelista, Cak Lontong, Dede Sunandar, Ghea Youbi, dan Daus Separo. Sementara Andhika Pratama dan Deny Cagur akan memandu jalannya acara tersebut.

Sebagai ajang penghargaan prestisius bagi para content creator, Video Content Creator Awards 2022 kembali hadir setelah mendapat animo luar biasa dari masyarakat Indonesia. Terbukti, pada tahun keduanya, voters (pemilih) naik hingga dua kali lipat.

Kategori Nominasi Video Content Creator 2022

Tahun ini, ada 10 kategori nominasi yang diperebutkan dalam Video Content Creator 2022. Pertama, kategori Contect Creator Cover Musik Terfavorit yang diisi oleh Tri Suaka hingga Felix Irwan Reza Darmawangsa.

Sara Wijayanto hingga Risa Saraswati (Jurnal Risa) bersaing dalam kategori Content Creator Misteri Terfavorit. Sedangkan kategori Content Creator Otomotif Terfavorit diramaikan oleh Fitra Eri, Ridwan Hanif, Motomobi, Otomotif TV, hingga Mas Wahid.

Denny Caknan dipastikan bersaing ketat dengan Eka Gustiwana, Alffy Rev, hingga Happy Asmara dalam kategori Content Creator Musik Lokal Tersosmed. Nama Alshad Ahmad, Irfan Hakim, Panji Petualang hingga Lucky Hakim masuk kategori Content Creator Satwa Terfavorit.

Sementara kategori Content Creator Kecantikan Terfavorit diisi oleh Tasya Farasya, Rachel Goddard hingga Hafrida Vindy. Tanboy Kun, Tasyi Athasyia, Nex Carlos, hingga Ria SW bersaing dalam kategori Content Creator Kuliner Terfavorit.

Atta Halilintar, Fiki Naki, Gadgetin, Ria Ricis hingga Arif Muhammad (Mak Beti) bersaing dalam kategori Content Creator Digital Terfavorit. Tak ketinggalan Baim Wong & Paula Verhoven (Baim Paula), Anang Hermansyah & Ashanty, Ferdinan Sule, Andre Taulany, Ruben Onsu & Sarwendah (The Onsu Family) masuj dalam Kategori Selebriti Terfavorit.

Persaingan dalam kategori Content Creator Talkshow Terfavorit pun terasa ketat dengan hadirnya nama–nama Tema Indonesia, Sule Production (Ini Bukan Talkshow, Denny Sumargo (Curhat Bang), Vindes hingga Taulany TV.

Siap–siap tandai juga kalendermu untuk menyaksikan malam puncak ajang penghargaan bagi insan industri kreatif Indonesia, Dimeriahkan oleh Ari Lasso, JKT 48, Happy Asmara, Danar Widianto, Novia Bahmid, Rina Nose dan penampilan khusus dari alumni The Voice All Stars, Video Content Creator Awards 2022 digelar Live di GTV, pada 30 September 2022, pukul 18.30 WIB.

Pertama kalinya GTV hadir di Surabaya, GTV Love Suroboyo ditujukan untuk mengapresiasi loyalitas pemirsa setia selama ini. Selain program acara seru, program yang diselenggarakan hingga 17 September 2022 akan menghadirkan panggung musik meriah yang siap menyambut warga Surabaya dan sekitarnya.

Ratusan TV gratis siap dibagi-bagikan di 20 kecamatan dan 40 kelurahan agar warga pemirsa setia di daerah Surabaya dan sekitarnya bisa menikmati tayangan–tayangan menghibur dan berkualitas dari GTV dengan kualitas yang lebih jernih.

Selalu menghadirkan panggung spesial terbaik untuk pemirsanya, GTV menggandeng Slank sebagai salah satu band legendaris tanah air untuk memeriahkan Konser Slank yang disiarkan di hari yang sama secara live, pukul 19.00 WIB.

Panggung hiburan berkelas yang juga dimeriahkan oleh Dewi Perssik, Farel Prayoga, Erie Suzan, Novia Bachmid, Trio Macan, Tasya Rosmala, Lala Widy dan Syahiba Saufa. Dengan John Martin & Sahila Hisyam sebagai Host serta Robby Shine dan Natasya Shine sebagai Co-Host, panggung Konser Slank pastinya akan terasa meriah dan tentunya menghibur.

Sebagai rangkaian GTV Love Suroboyo, di Sunrise Mall Mojokerto diadakan Meet and Greet Amazing AllStars Fest yang menghadirkan artis kesayangan Amazing Drama yaitu Serigala Bucin, Mantan IPA & IPS Season 2, dan Anak Jalanan A New Beginning di tanggal 10 September 2022. Rangkaian ditutup dengan Workshop GTV News Goes to Campus di Universitas Negeri Surabaya tanggal 20 September 2022.

Follow akun TikTok dan Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program Video Content Creator Awards 2022 dan Amazing 20 juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.