JAKARTA - Hotman Paris ternyata sempat berat memberi restu kepada Fritz Hutapea, putra bungsunya, untuk melamar kekasihnya. Sang pengacara sebenarnya berharap sang anak mendapat pasangan yang juga memiliki darah Batak.

"Saya sebenernya dari dulu ingin mantu saya orang Batak karena biar gimana pun saya besar di tanah Batak," kata Hotman, dikutip dari Intens Investigasi.

"Terus juga pesta adat, itu tradisi kita, cuma kalau dia jodohnya itu, mau diapain?"sambungnya.

Apalagi, kedua kakak Fritz, juga belum menikah, sehingga Hotman agak berat merestui. Namun sang istri berusaha merayu sehingga dirinya luluh juga memberi restu.

“Ibunya bilang pagi-pagi, biarinlah pak biar kakak dan abangnya terdorong untuk nikah. Itu akhirnya. Ya sudah deh. Sebelumnya saya agak ogah-ogahan," ucapnya lagi.

Hotman pun mengungkap sosok Chen Giovani, kekasih Fritz yang juga bukan berasal dari keluarga sembarangan. Orangtuanya memiliki latar belakang sebagai pebisnis.

“Ibunya sih pengusaha kayak tambang. Dia sendiri usaha bakery gitu, pengusaha cake," kata Hotman.

Seperti diketahui, Fritz Hutapea telah melamar Chen Giovani beberapa waktu lalu. Ia sempat membagikan momen bahagia ketika dia memberikan cincin kepada sang kekasih dengan latar pemandangan laut dan tebing, serta dekorasi bunga yang cantik.

"She said yes! (dia bilang iya)" tulis Fritz.

