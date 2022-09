JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) mendadak curhat di media sosial. Hal itu tentu merupakan hal langka, pasalnya penyanyi yang akrab disapa Unge itu cukup tertutup dengan kehidupan pribadinya.

Lewat Instagram Story-nya, BCL mencurahkan isi hatinya lewat tulisan background berwarna hitam. BCL mengatakan bahwa selama ini dirinya selalu membuat semua orang senang dan meluangkan waktunya untuk orang-orang di sekelilingnya.

"As you can see, I always strive to make everyone happy. Aku selalu mencoba untuk memberikan penampilan terbaik aku, memenuhi berbagai ekspektasi dan selalu sediakan waktu untuk orang-orang tersayang," tulis Bunga Citra Lestari dalam Instagram Story, dikutip Rabu (14/9/2022).

Namun ibu satu anak ini, kini sadar bahwa dirinya tak mampu terus-menerus memenuhi ekspektasi orang lain.

Oleh karena itu BCL pun merasa harus menyenangkan diri sendiri dulu, sebelum menyenangkan orang lain.

"Tapi sekarang aku sadar bahwa aku butuh nyenengin diriku juga sebelum bisa nyenengin orang lain. Mungkin yang aku butuhkan sekarang adalah time to focus on my self," tegas Bunga Citra Lestari.

Tak berselang lama, mantan istri almarhum Ashraf Sinclair itu pun mengunggah kebersamaannya dengan putra semata wayangnya, Noah Sinclair. Tak ada kata-kata yang ia sematkan dalam foto tersebut. Hanya saja keduanya kompak melempar senyum ke arah kamera.